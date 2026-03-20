HS-gallup: Vain puolet Sdp:n kannattajista luottaa puoluejohtoon häirintäkohussa

Tutkimusyhtiö Veritanin Helsingin Sanomille tekemästä kyselystä selviää, antavatko SDP:n kannattajat luottamuksensa puheenjohtaja Antti Lindtmanin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen tavalle hoitaa puoluetta ravistellutta häirintäkohua.
SDP on ilmoittanut, että ainoa rangaistus häirintään syyllistyneille kansanedustajille on puhuttelu.
Kyselyyn vastaajista SDP:n kannattajista 51 prosenttia arvioi, että puoluejohto on ansainnut heidän luottamuksensa häirintäkohun hoitamisessa. Eri mieltä oli joka viides eli 20 prosenttia kannattajista. Vastaajista 29 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa johdon toimintaan.
HS:n kyselyssä eniten tukea puoluejohdolle antoivat yli 70-vuotiaat, eläkeläiset ja miehet.
Tutkimusaineisto kerättiin 20.2.–5.3.2026 Verianin vastaajapaneelissa. Tutkimusta varten haastateltu joukko (745 henkilöä) koostuu 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä, jotka kertoivat, että äänestäisivät sosiaalidemokraatteja, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,6 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tarkemmissa tarkasteluissa virhemarginaali voi olla suurempi.