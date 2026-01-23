Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Häirintäkohu on riepotellut SDP:tä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

AL: Häirintäkohun Marko Asellilla paikallisen SDP-johtajan luottamus

  • Julkaistu 23.01.2026 | 15:58
  • Päivitetty 23.01.2026 | 16:01
  • Häirintä, SDP
Kansanedustaja liittyy kahteen SDP:ssä ilmi tulleeseen häirintätapaukseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

SDP:n kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Marko Asell nauttii Nokian SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Raisa Ojalan luottamusta, kertoo Aamulehti.

– Ei ole tällä hetkellä syytä, miksi hän ei nauttisi luottamustani tässä paikallispolitiikassa, Ojala kommentoi perjantaina AL:lle.

Ilta-Sanomien mukaan Asell liittyy kahteen SDP:ssä ilmi tulleeseen häirintätapaukseen. IS:n tietojen mukaan Asell oli elokuussa 2023 eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tiedustellut alatyylisin sanoin, haluaisiko naisavustaja seksiä. Toinen tapaus ajoittuu viime marraskuulle, jolloin Asell oli IS:n mukaan kosketellut karaokebaarissa epäasiallisesti SDP:n naispuolista eduskunta-avustajaa.

– Seuraamme tilanteen etenemistä. Asiahan ei suoranaisesti Nokian kaupunginvaltuustoon liity, vaan eduskunnassa ovat selvitystyöt alkamassa. Meillä Nokian valtuustossa ei ole ollut mitään tämän tyylistä haastetta tai ongelmaa ollenkaan, ei Markon eikä kenenkään muunkaan valtuutetun tai muun näissä hommissa mukana olevan kanssa, Ojala sanoo.

Asell pyysi torstaina tapausten tultua julki anteeksi käytöstään.

– Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, hän kirjoitti Instagramissa.

LUE MYÖS:
”Kuinka kauan SDP:n ryhmäjohto on paennut vastuuta?”
Häirintäkohu riepottelee SDP:tä – IS: Puoluejohto salaisessa kokouksessa

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)