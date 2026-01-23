AL: Häirintäkohun Marko Asellilla paikallisen SDP-johtajan luottamus

SDP:n kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Marko Asell nauttii Nokian SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Raisa Ojalan luottamusta, kertoo Aamulehti.

– Ei ole tällä hetkellä syytä, miksi hän ei nauttisi luottamustani tässä paikallispolitiikassa, Ojala kommentoi perjantaina AL:lle.

Ilta-Sanomien mukaan Asell liittyy kahteen SDP:ssä ilmi tulleeseen häirintätapaukseen. IS:n tietojen mukaan Asell oli elokuussa 2023 eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tiedustellut alatyylisin sanoin, haluaisiko naisavustaja seksiä. Toinen tapaus ajoittuu viime marraskuulle, jolloin Asell oli IS:n mukaan kosketellut karaokebaarissa epäasiallisesti SDP:n naispuolista eduskunta-avustajaa.

– Seuraamme tilanteen etenemistä. Asiahan ei suoranaisesti Nokian kaupunginvaltuustoon liity, vaan eduskunnassa ovat selvitystyöt alkamassa. Meillä Nokian valtuustossa ei ole ollut mitään tämän tyylistä haastetta tai ongelmaa ollenkaan, ei Markon eikä kenenkään muunkaan valtuutetun tai muun näissä hommissa mukana olevan kanssa, Ojala sanoo.

Asell pyysi torstaina tapausten tultua julki anteeksi käytöstään.

– Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, hän kirjoitti Instagramissa.

