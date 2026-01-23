Häirintäkohu riepottelee SDP:tä – IS: Puoluejohto salaisessa kokouksessa

SDP:n puoluejohto oli perjantaina iltapäivällä koolla Helsingin Paasitornissa. Ilta-Sanomien mukaan paikalla ”salaisessa kokouksessa” ovat olleet eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen lisäksi ainakin puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtaja-kansanedustajat Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar.
Paasitornissa olivat myös SDP:n hallintopäällikkö Miikka Lönnqvist ja järjestöpäällikkö Pekka Tuuri.
Vain harva SDP-vaikuttaja kommentoi tilannetta saapuessaan paikalle, ja tunnelmaa kuvailtiin kireäksi. Matias Mäkynen sanoi, ettei tiennyt kokouksen aihetta.
Tytti Tuppuraisen mukaan puoluejohdon kokouksessa ”epäilemättä” puhutaan myös häirintäkysymyksestä. Hän korosti saapumisensa yhteydessä IS:lle pitävänsä häirintää erittäin vakavana asiana.
Epäilykset SDP:n eduskuntaryhmään liittyvistä häirintätapauksista ovat herättäneet tammikuussa runsaasti keskustelua. Tapaus lähti liikkeelle kansanedustaja Ville Merisen (sd.) puheista Ylen Vallan algoritmi -ohjelmassa.
Merinen kuvaili avustajien kohtelua huonoksi ja sanoi kuulleensa ”ihan hirveitä juttuja”. Kansanedustajan mukaan lukuisia eri häirinnän muotoja on tapahtunut.
Ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ovat kiistäneet tienneensä asiasta etukäteen. Puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kirjoitti kuitenkin Instagramissa saavansa ”tasaisin väliajoin” tietoa huutamisesta, epäasiallisesta käytöksestä ja jopa erilaisesta häirinnästä.
Ilta-Sanomien torstain uutisen mukaan SDP:n eduskuntaryhmässä on ollut useita häirintätapauksia viime vuosina. Niihin liittyvät ainakin kansanedustajat Marko Asell (sd.), Jani Kokko (sd.) ja Kim Berg (sd.). Tuorein tapauksista sattui eduskunnan pikkujoulujen jatkoilla, jolloin SDP:n kansanedustajan kerrotaan kosketelleen epäasiallisesti oman puolueensa avustajaa.
