”Kuinka kauan SDP:n ryhmäjohto on paennut vastuuta?”

Pitkän uran toimittajana tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta hämmästelee SDP:n eduskuntaryhmän johdon tapaa käsitellä puoluetta riepottelevaa häirintäskandaalia.

Kohun aikana julkisuudessa on esitetty runsaasti kysymyksiä siitä, mitä puolueen huipulla on tapauksista tiedetty. Verkkouutiset kokosi tästä löytyvään juttuun SDP:n johdon kommentteja tapauksiin.

Esimerkiksi Ilta-Sanomat kuvaili tässä jutussa, miten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on asiasta ”vähäsanainen”. SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen taas paljasti kuulleensa joistakin uutisoiduista tapauksista aiemmin, mutta kertoi, ettei ole ollut kyseisissä tilaisuuksissa tai tilanteissa läsnä. Mäkynen sanoi myös, ettei ole tiennyt, keistä on ollut kyse. IS uutisoi eilen useisiin lähteisiin viitaten, että SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa eduskunta-avustajia kohtaan on käyttäydytty epäasiallisesti.

Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman ei kommentoinut asiaa IS:lle. Puolueesta vastattiin lehden tiedusteluihin, että syynä on EU-huippukokouksen yhdessä järjestettävä sosialidemokraattikokous. Sieltä Lindtman teki torstai-iltana Instagram-julkaisun. Lindtman otti myöhemmin Instagramissa kantaa myös häirintätapauksiin. Hän kirjoitti, että kaikki tapaukset tulee selvittää ”asianmukaisesti ja ilman viivytyksiä”.

– Sosialidemokraattien osalta tähän on jo aiemmin luotu menettelyt ja ohjeet. Itselleni ainut hyväksyttävä menettelytapa on täydellinen nollatoleranssi kaikkeen häirintään – ja tätä edellytän kaikilta ryhmämme ja työyhteisömme jäseniltä, Lindtman muun muassa totesi.

Tytti Tuppurainen vastasi torstaina illalla IS:lle tekstiviestillä. Hän sanoi, että hänellä ei ole lisättävää aiempiin kommenteihinsa.

– Kaikki tapaukset, jotka on julkisuudessa tuotu esille, on käsitelty ryhmäkansliassa työntekijän toivomalla tavalla, Tuppurainen jatkoi.

Susanne Päivärinta kutsuu lausuntoa suorastaan ”käsittämättömäksi”.

– Ei uhria voi vastuuttaa siitä, miten tapaus käsitellään, ei käsitellä tai mitä seuraamuksia tekijälle tulee. Kuinka kauan SDP:n ryhmäjohto on paennut vastuuta ja suojellut tekijöitä?, Päivärinta kysyy X:ssä.

Hän muistuttaa SDP:n kertoneen, että puolue tilaa ulkoisen selvityksen asiasta.

– Kannataisko ennemminkin kartoittaa ryhmänjohdon toimet tai toimettomuus asian tiimoilta?, kansanedustaja jatkaa.

Päivärinta huomauttaa myös, että häirintäpaljastuksiin johtanut kohu lähti SDP:n kansanedustaja Ville Merisen kommenteista Ylen dokumentissa. Niissä esillä oli myös väkivalta.

– Ei silloin kysytä uhrilta, mitä seuraamuksia toivot tekijöille. Se on poliisiasia ja rikos, Susanne Päivärinta toteaa.

Tuppurainen on kertonut SDP:n tilaavan ulkoisen selvityksen kartoittamaan puolueeseen liittyviä kokemuksia epäasiallisesta käytöksestä. Kannataisko ennemminkin kartoittaa ryhmänjohdon toimet tai toimettomuus asian tiimoilta @sdp ?? — Susanne Päivärinta (@PaivarintaSusa) January 23, 2026