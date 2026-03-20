SDP:n Pia Hiltunen häirintäselvityksestä MTV:lle: Edustajia ei kuunneltu

Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) toivoo, että SDP selvittäisi kansanedustajiensakin näkemyksiä häirintään liittyen. Hän puhuu asiasta MTV Uutisille.

Hiltunen viittaa SDP:n teettämään häirintäselvitykseen, jonka mukaan puolueessa ei ole havaittu häirintää. Selvitykseen haastateltiin eduskuntaryhmän ryhmäkanslian työntekijöitä, mutta ei puolueen kansanedustajia.

– Totta kai olisimme halunneet, että tämä selvitys olisi tehty koko ryhmälle. Tästä keskusteltiin, kun selvitys aloitettiin, mutta on tärkeää, että nyt olemme saaneet työntekijöiden näkökulman tuotua esille, Hiltunen sanoo MTV:lle.

SDP tiedotti häirintäselvityksen tuloksista torstaina. Puolue ei kuitenkaan suostu julkaisemaan häirintäselvityksensä tuloksia vaan lähetti siitä lyhyen julkisen mediatiedotteen.

Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, miksi SDP haluaa salata häirintäselvityksen tulokset ja kertoo siitä julkisuuteen vain valikoidusti.

– Meillä ei ole tässä mitään salattavaa. Pitää kuitenkin ymmärtää, että kyse on yksittäisistä ihmisistä ja asiat käsitellään heidän haluamallaan tavallaan. Työyhteisöissä normaalistikin käsitellään asiat niin, että ne eivät ole median eivätkä ne ole myöskään ryhmäkokouksen asioita, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa torstaina.

