Tyrmäys SDP:n verolinjalle – ”käynnistäisi yrittäjien joukkopaon”

Oppositiopuolue SDP:n talouspoliittinen linjaus ylimpien marginaaliverojen laskun perumisesta – jos puolue pääsee valtaan on – herättänyt hämmennystä.

Ihmetystä on herättänyt myös kansanedustaja Joona Räsäsen (sd.) Iltalehden haastattelussa esittämä näkökulma, jonka mukaan hallituksen veronkevennyksistä hyötyvät ”vain ja ainoastaan ne, jotka tienaavat yli yhdeksäntuhatta euroa”.

– SDP lisäisi reikiä veropohjaan, toisi takaisin tehottomana pidetyn aikuisopiskeluetuuden ja peruisi sen veronalennuksen, joka suurimmalla todennäköisyydellä maksaa itsensä takaisin, hämmästelee RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz viestipalvelu X:ssä.

– Sen lisäksi, että käynnistäisi yrittäjien joukkopaon, hän jatkaa.

Adlercreutzin ja muiden arvostelijoiden mielestä SDP:n talouslinjauksista tuntuu jääneen täysin katveeseen marginaaliverojen laskun iso kuva, jossa veronalennus todennäköisesti maksaisi itsensä takaisin ja hyödyttää näin koko yhteiskuntaa. Kyse ei olisi siis kapeasti katsottuna vain suurituloisten edusta.

Hallitus päätti puoliväliriihessään laskea ylimpiä marginaaliveroja noin 59 prosentista 52 prosenttiin. Taustalla oli Risto Murron kasvutyöryhmän raportti, jonka veroesityksissä oli hyödynnetty muun muassa Suomen Pankin muistiota ”Miten vahvistaa kestävän kasvun eväitä Suomessa”.

Kyseisessä muistiossa katsotaan, että ”ansiotuloverotuksen ylimpien rajaveroasteiden alentamista puoltaisi myös se, että luotettava kansainvälinen tutkimusnäyttö ansiotuloverotuksen pitkän aikavälin vaikutuksista esimerkiksi innovaatiotoimintaan on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi ylimmät rajaveroasteet ovat Suomessa todennäköisesti lähellä niin sanotun Lafferin käyrän huippua, joten niiden maltillinen alentaminen rahoittaisi suurelta osin itse itsensä”.

Marginaalivero eli rajavero tarkoittaa sitä veroa, joka menee lisätulosta. Mitä korkeampi rajaveroaste eli marginaalivero on, sitä vähemmän palkansaajalle jää lisätulosta käteen.

Myös aiemmin helmikuussa julkaistun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan korkeat rajaveroasteet saattavat merkittävästi heikentää Suomen taloudellista toimeliaisuutta ja julkisen talouden kestävyyttä. Raportin kirjoittajien mukaan ylimpien marginaaliverojen alennus rahoittaisi Suomessa todennäköisesti itsensä kokonaan.

Kansainvälisesti vertaillen etenkin hyvätuloisten verotus on Suomessa kireää.

Ruotsissa ylin marginaalivero laski aiemmin tänä vuonna jo noin 53 prosenttiin. Veronmaksajain keskusliiton kansainvälisen palkkaverovertailun mukaan Saksassa ja Itävallassa hyvätuloinen palkansaaja maksaa vain 43–44 prosentin marginaaliveroa, Norjassa noin 47 prosenttia ja Alankomaissakin lisätulosta jää yli puolet käteen.

SDP lisäisi reikiä veropohjan, toisi takaisin tehottomana pidetyn aikuisopiskeluetuuden ja peruisi sen veroalennuksen, joka suurimmalla todennäköisyydellä maksaa itsensä takaisin. Sen lisäksi, että käynnistäisi yrittäjien joukkopaon. https://t.co/TlRwXdh5nA — Anders Adlercreutz (@adleande) November 16, 2025