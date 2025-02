Verojen keventäminen voisi lisätä julkisia tuloja

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan korkeat rajaveroasteet saattavat merkittävästi heikentää Suomen taloudellista toimeliaisuutta ja julkisen talouden kestävyyttä.

Rajaveroaste tarkoittaa lisätulosta menevää veroa eri tulotasoilla.

Tiistaina julkaistun Talous takalukossa. Suomen korkeiden rajaverojen ongelma -tutkimuksen mukaan korkeiden rajaverojen vaikutukset taloudelliseen aktiviteettiin voivat olla niin merkittäviä, että verojen keventäminen voisi pitkällä aikavälillä lisätä julkisia tuloja.

Tutkimuksen ovat laatineet Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola ja Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Tutkijoiden mukaan korkeat työnteon rajaveroasteet ovat aikaisemmin luultua suurempi ongelma.

– Perinteisen mikrotaloudellisen veroanalyysin ongelmana on, ettei se huomioi riittävästi verotuksen pitkäaikaisia ja laajempia kansantaloudellisia vaikutuksia. Suomessa varsin vähälle huomiolle on jäänyt, että ylimpien tulojen verotuksesta on tehty viime vuosina runsaasti tutkimusta myös makronäkökulmasta. Voi perustellusti kysyä, onko makrotaloudellisen näkökulman puuttuminen antanut liian ruusuisen kuvan verotuksen vaikutuksista, huomauttaa Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Tutkimuksen mukaan erityisesti aineettomat investoinnit ja teknologiavetoiset alat kärsivät korkeista rajaveroista, sillä ne vaikuttavat suoraan osaajien houkuttelemiseen ja työvoiman kohdentumiseen.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki muistuttaa, että kireimmillään hyvinkin korkeat inhimillisen pääoman, eli työn rajaverot vaikuttavat kohdistuvan kipeästi Suomen tuottavuusongelmien lähteille.

– Tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeminen voi osittain lieventää korkeiden verojen haittavaikutuksia palkkojen nousun kautta. Oleellista on, ettei t&k-tukia rahoiteta kiristämällä osaajien verotusta, sillä se vesittäisi uudistusten hyödyt. Ylipäätänsä verotuksen tulisi olla kilpailukykyinen, jotta se ei hidastaisi ulkomaisten asiantuntijoiden houkuttelua maahan, Kotamäki sanoo.

Tutkimuksen valossa rajaveroasteen tuntuva alentaminen olisi julkisen talouden näkökulmasta perusteltua.

– Laskelmissa on huomioitu uudet arviot pitkän aikavälin joustoista sekä Suomessa hyvin korkeana pysyneet työn rajaverot. Verotuottojen ohella ne vaikuttavat osaajien kannustimiin parantaa osaamistaan sekä laajentaa ammatillista verkostoaan, sanoo Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Kun palkansaajan rajaveroihin lisätään kulutusverot, korkein rajavero Suomessa oli arviolta 66,8 prosenttia vuonna 2023.

Johtopäätöksenä tutkijat suosittavat korkeiden rajaveroasteiden laskemista, mikä voisi pitkällä aikavälillä edistää talouskasvua ja vahvistaa julkista taloutta. Samalla tutkijoiden mukaan tulisi keskittyä rakenteellisiin uudistuksiin, jotka tukevat verotuksen neutraalisuutta ja kannustavat investointeihin ja vähemmän vääristäviin veroihin.