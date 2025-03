Tutkijan arvio: Donald Trump haluaa Ukrainassa samaa kuin Afganistanissa

Tutkija Jonathan Schroden CNA-ajatushautomosta näkee yhtäläisyyksiä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin yrityksessä neuvotella rauhaa Ukrainaan ja Yhdysvaltain joukkojen vetäytymisessä Afganistanista Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella.

Yksi Trumpin ensimmäisen presidenttikauden tavoitteista oli saada yhdysvaltalaisjoukot pois Afganistanista vuoteen 2020 mennessä. Lopulta joukot poistuivat maasta vuonna 2021, mikä johti kaaottiseen tilanteeseen. Taliban-hallinto kaappasi vallan maassa elokuussa 2021.

Schrodenin mukaan Ukrainan ja Afganistanin tilanteita yhdistää se, miten Trump on halunnut saada sopimukset nopeasti neuvoteltua.

– Ensinnäkin, molemmissa tapauksissa presidentti Trump halusi sopimuksen – ja nopeasti. Hän painosti alaisiaan saamaan sen aikaan ja käytti sekä julkista että kulissien takaista painostusta vauhdittaakseen neuvotteluja, Schroden kirjoittaa viestipalvelu Blueskyssa.

Schrodenin mukaan Trumpia motivoi nopean ratkaisun löytämiseksi sekä Ukrainan että Afganistanin kohdalla halu voittaa Nobelin rauhanpalkinto.

Lisäksi Afganistanin ja Ukrainan tilannetta yhdistää se, miten Trumpin neuvonantajat ovat puhuneet hänelle Yhdysvaltojen tuen sitomisesta maiden mineraalivarojen hyödyntämiseen, Schroden huomauttaa.

Molemmissa tapauksissa Trump on päättänyt neuvotella suoraan sotivan vastapuolen – Talibanin sekä Venäjän – kanssa jättäen Yhdysvaltain kumppanin neuvottelujen ulkopuolelle. Trump on pyrkinyt itse päättämään maiden kohtalosta. Molemmissa tapauksissa toimintatapa on suututtanut sekä Afganistanin että Ukrainan valtionjohdon.

Sekä Afganistania että Ukrainaa koskevat neuvottelut alkoivat nopeasti, mutta katkesivat yllättäen. Schrodenin mukaan syynä molemmilla kerroilla on ollut Trumpin kokema vähättely. Trump on myös molemmilla kerroilla uhannut maita Yhdysvaltain avun vähentämisellä saadakseen tämän suostumaan sopimukseen.

Niin Afganistanin kuin Ukrainan kohdalla sopimuksen oli määrä riippua kattavasta tulitauosta. Afganistanin kohdalla tätä ei kuitenkaan tapahtunut. Lopulta Yhdysvallat hyväksyi vain sitoumuksen olla hyökkäämättä Yhdysvaltain joukkoja vastaan sekä Talibanin suullisen lupauksen väkivallan vähentämisestä afgaaneja kohtaan.

Lisäksi Schroden muistuttaa, että myös Afganistanin entinen presidentti Ashraf Ghani teki oman viime hetken vierailunsa Valkoisen talon Oval Officeen. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut presidentti Trumpin, vaan entisen presidentin Joe Bidenin presidenttikaudella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraili perjantaina Valkoisessa talossa tapaamassa Trumpia.