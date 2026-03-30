, ,

Ukraina pyysi anteeksi droonien lentämistä Suomeen

Alexander Stubb ja Volodymyr Zelenskyi keskustelivat tapauksesta.
Droonien päätyminen Suomen ilmatilaan aiheutti mittavan viranomaisoperaation Kouvolassa. STR / LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelivat maanantaina Ukrainan droonien päätymisestä Suomen ilmatilaan. Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Me molemmat näimme tilanteen samalla tavalla. Jaamme kaikki tarvittavat tiedot, Zelenskyi kirjoittaa.

Suomen ilmatilaan lensi kaksi Ukrainan miehittämätöntä droonia sunnuntaina. Molemmat niistä putosi Kouvolan alueelle. Ilta-Sanomat kertoo, että Ukrainan Suomen-suurlähetystö on pyytänyt tapausta anteeksi. Suurlähetystön mukaan lennokkeja ei oltu suunnattu Suomea kohti. Ukrainan mukaan lennokkien päätyminen Suomeen johtui todennäköisesti Venäjän elektronisesta häirinnästä.

Keskusteluissa oli esillä myös Ukrainan tilanne laajemmin. Zelenskyin mukaan keskusteluissa nousi esiin Lähi-idässä ja Persianlahden alueella viime aikoina käydyt neuvottelut.

– Strategisia sopimuksia on jo olemassa, ja panoksemme turvallisuuteen ja vakauteen voivat olla merkittäviä, Zelenskyi kirjoittaa.

Zelenskyi korostui maiden välisen yhteistyön merkitystä jatkossakin.

– On tärkeää, että me kaikki Euroopassa koordinoimme toimiamme sisällöllisesti. Juuri sitä teimme Alexin kanssa.

