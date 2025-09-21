Voimankäytön säännöt: Miksi Venäjän koneita ei ammuttu alas?

Kolme venäläishävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa 12 minuutin ajan perjantaiaamuna.

Nato vastasi ilmatilaloukkaukseen lähettämällä ilmaan omia koneita. Viroon sijoitetut italialaishävittäjät sekä Suomen ja Ruotsin ilmavoimat reagoivat ilmatilaloukkaukseen välittömästi.

Venäläiskoneiden annettiin kuitenkin lentää Viron ilmatilassa ilman vastatoimia.

Yhdysvaltain Kalifornian San Diegon yliopiston professori Branislav Slantshev avaa viestipalvelu X:ssä voimankäyttöön liittyviä sääntöjä ja syitä siihen, miksi venäläiskoneiden annettiin lentää Nato-maan ilmatilan läpi.

– Jos he olisivat ampuneet kohti venäläisiä, he olisivat ensimmäisinä aloittaneet avoimet vihollisuudet. Venäläiset olisivat voineet kiistää toimintansa ja sanoa, että heidän lentokoneensa olivat matkalla pois eksyttyään Ukrainan häirinnän vuoksi.

Asiantuntijan mukaan ilman Naton kanssa ennalta sovittuja voimankäytön sääntöjä koneen alas ampumisesta voisi seurata tilanne, jossa puolustusliitto ei käsittelisi tapahtunutta viidennen artiklan mukaisena tilanteena. Se antaisi Slantshevin mukaan Venäjälle tekosyyn kostaa.

Slantshevin arvion mukaan Viro tai mikään muu Venäjän rajanaapuri ei ryhdy toimenpiteisiin venäläishävittäjiä vastaan ennen Naton neljännen artiklan mukaisia neuvotteluita ja selkeää voimankäytön sääntöjen mukaista prosessia jossa määritetään tarkasti, missä vaiheessa ja miten Venäjän toimintaan vastataan.

Selkeiden sääntöjen kautta on professorin mukaan mahdollista luoda tilanne, jossa vastapuolen koneet voidaan ampua alas. Silloin ei jää epäilyksiä siitä, kuka on aggressiivinen osapuoli.

Neuvotteluissa luodut säännöt tulee professorin mukaan viestiä selkeästi myös Venäjälle.

– Näitä tunkeutumisia ei voi sivuuttaa, tai muuten ne eskaloituvat.

Since I got a few responses to my “Estonia would not shoot down Russian jets” assertion that are variants of “they don’t have the capability,” let me elaborate. Whether they have the capability or not is only relevant if Estonia would have done anything differently from what… — Branislav Slantchev (@slantchev) September 19, 2025