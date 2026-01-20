Tullin palvelusta löytyi tietoturva-aukko, nyt se on korjattu

Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu on jälleen normaalisti asiakkaiden käytettävissä. Tulli kertoo asiasta tiedotteessa.

Viranomaisen omassa tietoturva-auditoinnissa Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelusta löytyi tietoturvahaavoittuvuus, jonka vuoksi palvelu suljettiin perjantaina 9. tammikuuta. Tulli korjasi haavoittuvuuden ja palvelu palautettiin käyttäjille tiistaina 13. tammikuuta kello 11.35.

Tullin valmistuneiden selvitysten perusteella ei ole löydetty viitteitä siitä, että joku ulkopuolinen olisi päässyt tarkastelemaan yksityishenkilöiden tai yritysten tietoja. Viranomainen on tehnyt tarvittavat ilmoitukset tietosuojavaltuutetun toimistolle ja Traficomille. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Tulliin.

Tulli on tarkastanut myös muut järjestelmänsä, eikä niissä ole todettu vastaavaa haavoittuvuutta.

Viranomainen muistuttaa asiakkaita, että Tulli ei lähetä koskaan viestejä, joissa on linkkejä, lähetysten tullauspyyntöjä tai muistutuksia maksamattomista tullimaksuista. Mikäli tällaisen viestin saa, kyseessä on huijausviesti.