Tulitauon kaatuminen voi johtaa tuhoisaan maaoperaatioon

Yhdysvallat ja Iran ovat esittäneet toisilleen uusia uhkauksia tulitauon takarajan lähestyessä. Presidentti Donald Trumpin mukaan tulitaukoa tuskin uusitaan, jos se umpeutuu keskiviikkona.

Iranin parlamentin puhemies kirjoittaa X:ssä, että maan asevoimat varautuu näyttämään ”uusia pelikortteja taistelukentällä”. Yhdysvallat on samalla jatkanut Hormuzinsalmen saartoa otettuaan sunnuntaina haltuun Iranin lipun alla kulkeneen rahtialuksen. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan tulitaukorikkomuksista.

Konfliktin jatkuminen voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa Yhdysvaltain maaoperaatioon Hormuzinsalmen saarten tai pohjoisempana sijaitsevan Khargin saaren haltuunottamiseksi. Iranin öljynvienti kulkee lähes kokonaan Khargin kautta.

Valkoisen talon sisäpiiriin lukeutuva republikaanisenaattori Lindsey Graham ehdotti aiemmin sen valtaamista Teheranin hallinnon painostamiseksi.

Ehdotus on kuitenkin jakanut CBC:n mukaan sotilasasiantuntijoita ja veteraaneja. Historian valossa vastaavat operaatiot ovat usein johtaneet odotettua laajempiin ja verisempiin konflikteihin.

Khargin mahdollista valtausta on verrattu toisen maailmansodan Iwo Jiman taisteluun vuonna 1945. Saarten koko on lähes sama, mutta vertaus ontuu muilta osin. Iwo Jimassa Yhdysvallat kärsi yli 26 000 sotilaan tappiot, joista lähes 7 000 oli kaatuneita tai kadonneita.

Merivoimien analyytikko Bryn Tannehill pitää Khargin skenaariota jopa vaarallisempana.

– Iran pystyisi iskemään saarelle jatkuvasti ohjuksilla ja drooneilla mantereelta. Sinne sijoitetut joukot olisivat jatkuvan tulituksen alla, hän varoittaa.

Toinen vertailukohta on Vietnamin sodan Khe Sanhin taistelu vuonna 1968, jossa amerikkalaisjoukot jäivät kuukausia kestäneeseen piiritykseen. Vaikka tukikohdan tueksi keskitettiin valtava tulivoima, se jouduttiin lopulta hylkäämään ilman strategista hyötyä.

Analyysissa nostetaan esiin myös Persianlahden sodan kokemus vuodelta 1991, jolloin Irakin joukot sytyttivät Kuwaitin öljykentät tuleen. Samanlainen skenaario Khargilla voisi tehdä saaren hallinnasta lähes mahdotonta, kun myrkyllinen savu peittäisi alueen ja vaikeuttaisi operaatioita.

Lähi-idän alueella on yhä yli 50 000 yhdysvaltalaissotilasta valmiudessa. Monet veteraanit suhtautuvat tilanteeseen epäilevästi.

– En ole kuullut yhdenkään Vietnamin tai Irakin sodan veteraanin sanovan, että maahyökkäys olisi oikea ratkaisu, Tannehill sanoo.