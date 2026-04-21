Uber määrättiin miljoonakorvauksiin kuljettajan tekemästä raiskauksesta

Valamiehistö liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa on päättänyt, että kyytipalvelu Uber on vastuussa seksuaaliväkivallasta, jota sen kuljettaja kohdisti naisasiakkaaseen. Uber on nyt hävinnyt kaksi ensimmäistä liittovaltiotason kannetta, joita on vireillä kaikkiaan 3000.
Pohjois-Carolinan Charlottessa liittovaltion valamiehistö totesi maanantaina Uberin korvausvelvolliseksi siitä, että kuljettaja oli vuonna 2019 ahdistellut naisasiakasta. Puolustus oli kyseenalaistanut kantaja Brianna Mensingin luotettavuuden, koska tämä oli tapahtumien aikaan huumeriippuvainen, eikä tehnyt ilmoitusta ahdistelusta ennen kuin vasta osana oikeuskannetta.
Helmikuussa Arizonan Phoenixissa liittovaltion valamiehistö määräsi Uberin maksamaan 8,5 miljoonaa dollaria matkustajalle, jonka mukaan kuljettaja oli raiskannut hänet.
Pohjois-Carolinan jutussa huomionarvoista on, että Uber oli valinnut sen itse, mutta hävisi silti. Kyseessä oli yksi niin sanotuista testitapauksista, jotka eivät sido päätöksiä tulevissa jutuissa, mutta joiden perusteella arvioidaan muiden samankaltaisten kanteiden menestymistä.
– Sen piti olla Uberin vahvempia tapauksia, totesi New York Timesille Stanfordin oikeustieteellisen tiedekunnan professori Nora Freeman Engstrom, joka tutkii massakanteita.
– Koska yhtiö ei pystynyt vakuuttamaan valamiehistöä tässä, se lähettää signaalin tulevista riskeistä.
Uberin tiedottaja Matt Kallman muistutti, että Brianna Mensingille määrätyt korvaukset olivat vain 5000 dollaria.
– Valamiehistön määräämä summa on vain murto-osa aiemmista vaatimuksista ja auttaa palauttamaan nämä tapaukset mittasuhteisiinsa, sanoi Kallman, jonka mukaan Uberilla on ”vahvat perusteet valittaa” molemmista ratkaisuista.
Uber on pitkään korostanut, että sen matkoista 99,9 prosenttia sujuu ongelmitta, ja että kyse on yhdestä turvallisimmista tavoista liikkua.