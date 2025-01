Tulipalot tuhonneet kokonaisia naapurustoja Los Angelesissa

Yhdysvaltojen Los Angelesissa riehuvat tulipalot jatkavat tuhojen aiheuttamista alueella. Altadenan alueella Eaton-palo on tähän mennessä tuhonnut yli 5600 hehtaaria sekä tuhansia koteja. 11 henkeä on menehtynyt. Viikonlopun aikana palo on saatu hallintaan vain 15-prosenttisesti. Aiheesta kertoo BBC.

Los Angelesin länsiosissa samaan aikaan syttynyt Palisades-palo puolestaan on tuhonnut yli 9000 hehtaaria ja siinä on kuollut ainakin viisi ihmistä.

Los Angeles koostuu enimmäkseen tiivistä naapurustoista ja yhteisöistä. Joidenkin naapurustojen asukkaat ovat palanneet tutkimaan tulipalojen aiheuttamia tuhoja ja etsimään arvoesineitään talojen raunioista.

Paetessaan tulipaloja asukkaat ottivat mukaansa vain välttämättömyyksiä, kuten lääkkeitä ja ruokaa. Moni on menettänyt paloissa lähes kaiken omaisuutensa.

Kokonaisia naapurustoja on tuhoutunut tulipaloissa. Jäljellä on joitakin tiilisiä rakennelmia, mutta pääosin talot ovat romahtaneet täysin. Asukkaat kuvailevat naapurustoja tunnistamattomiksi – kaikki tärkeät maamerkit ovat poissa.

– Luoja, kaikki on mennyttä, kuvailee paikallinen tulipalon aiheuttamia tuhoja.

Kova tuuli on voimistanut palojen leviämistä. Eräs tulipalosta selvinnyt paikallinen kuvailee tällä viikolla alkaneita tulipaloja poikkeukselliseksi. Hän uskoo olevansa viimeisiä Las Floresin naapurustosta paenneista, hengissä selvinneistä asukkaista.