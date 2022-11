Tulipallo videolla – kaasuputken kerrotaan räjähtäneen Pietarissa

Pietarissa sijaitsevassa Murinon kaupunginosassa kerrotaan tapahtuneen tulipalo ja sitä on seurannut valtava räjähdys. Tulipalo sai alkunsa Murinossa sijaitsevasta kaasuputkesta.

Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla näkyy valtava tulipallo. Räjähdyksen kerrotaan olevan lähtöisin kaasuputken tulipalosta.

Sosiaalisen median julkaisuissa on raportoitu kovasta räjähdyksen äänestä.

Tulipallo palaa korkealla ja näkyy jopa useiden kilometrien päähän.

Tietojen mukaan Venäjää tukevat Telegram-kanavat ovat kertoneet räjähdyksen olevan onnettomuus.

There is a powerful explosion in Russian St. Petersburg pic.twitter.com/BTFNoDrWm2

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 19, 2022