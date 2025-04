Donald Trumpin neuvonantajalta raju syytöskirjelmä: Tämä on vasta alkua

Kansainvälinen kauppajärjestelmä on rikki, ja Donald Trumpin vastavuoroinen tullipolitiikka korjaa sen, väittää presidentin kauppapoliittisena neuvonantajana toimiva Peter Navarro Financial Timesissa julkaistussa kirjoituksessaan.

Navarron mukaan kauan odotettu rakennemuutos tekee sekä Yhdysvalloista että globaaleista talouksista joustavampia ja vauraampia palauttamalla ”oikeudenmukaisuuden ja tasapainon Amerikkaa vastaan ​​väärennetylle järjestelmälle”.

– Maailman kauppajärjestön puolueellisten sääntöjen alaisuudessa Yhdysvallat on jo vuosikymmeniä kohdannut järjestelmällisesti korkeampia tulleja tärkeimmiltä kauppakumppaneiltaan ja paljon rankaisevia tullien ulkopuolisia esteitä. Seurauksena on kansallinen hätätila, joka uhkaa sekä taloudellista vaurauttamme että kansallista turvallisuuttamme, Navarro kirjoittaa.

Neuvonantajan mukaan Yhdysvaltojen kumulatiivinen tavarakaupan alijäämä vuodesta 1976 vuoteen 2024 on siirtänyt 20 biljoonaa eli 20000 miljardia dollaria Yhdysvaltojen omaisuutta ulkomaisiin käsiin.

– Se on yli 60 prosenttia Yhdysvaltain bkt:sta vuonna 2024. Ulkomaiset edut ovat vallanneet suuren osan Yhdysvaltain viljelysmaista, asunnoista, teknologiayrityksistä ja jopa osia ruokatarjonnastamme.

Navarro osoittaa syytöksen kansainväliseen kauppajärjestöön WTO:hon.

– Amerikan kauppakumppanit voivat ylläpitää korkeita, yhtenäisiä tulleja kautta linjan – ilman kannustinta neuvotella oikeudenmukaisempia ehtoja Yhdysvaltojen kanssa.

Navarron mukaan tämän seurauksena Yhdysvalloista on kadonnut 6,8 miljoonaa valmistavan teollisuuden työpaikkaa vuodesta 1979 lähtien. Hän lisää, että sen jälkeen kun Kiina liittyi vuonna 2001 WTO:n jäseneksi, reaaliset mediaaniviikkoansiot ovat nousseet vajaassa neljännesvuosisadassa vain hieman yli 10 prosenttia.

– Vielä pahempia työkaluja ovat valuutan manipulointi, arvonlisäveron vääristymät, polkumyynti, vientituet, valtion omistamat yritykset, teollisten ja tekijänoikeuksien varkaudet, syrjivät tuotestandardit, kiintiöt, kiellot, läpinäkymättömät lisenssijärjestelmät, raskaat tullimenettelyt, tietojen lokalisointivaltuutukset ja EU:n kaltaisten paikkojen Yhdysvaltain suurimpiin teknologiayrityksiin kohdistama ”lainsäädäntö”. Lisäksi monet ulkomaiset kilpailijat toimivat hikipajoista ja saasteparatiiseista, jotka moraalisesti ja ympäristöllisesti tahraavat globaalia maisemaa Aasiasta ja Afrikasta Latinalaiseen Amerikkaan, Navarro luettelee syytöksiä kirjoituksessaan.

– Tämä ei ole neuvottelu. Yhdysvalloille tämä on kansallinen hätätilanne, jonka laukaisevat väärennetyn järjestelmän aiheuttamat kauppavajeet. Presidentti Trump on aina valmis kuuntelemaan. Mutta niille maailman johtajille, jotka vuosikymmenten huijauksen jälkeen yhtäkkiä tarjoavat alennettuja tulleja – tietäkää: tämä on vasta alkua, Navarro kirjoittaa.