Tuhoisa isku – meridrooni tulitti Venäjän helikoptereita

Ukrainan meridroonit ovat aiheuttaneet viime vuosien aikana Venäjän Mustanmeren laivastolle mittavia tappioita. Asiantuntijoiden mukaan niiden kehittyminen ja yleistyminen ovat samalla mullistaneet merisodankäynnin.

Ukrainan Magura V5 eli ”Sea Baby”-drooni pystyy kuljettamaan yli 800 kilogramman räjähdelastin jopa tuhannen kilometrin päähän. Ukraina pystyy näin ollen iskemään mihin tahansa kohteeseen Mustallamerellä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU julkaisi maanantaina uutta kuvamateriaalia meridroonien operaatioista miehitetyn Krimin niemimaan itäosissa.

Venäjän helikopterit, sotilaskoneet ja Raptor-luokan partioveneet olivat yrittäneet pysäyttää Magura V5 -alukset niiden havaitsemisen jälkeen. Tällä kertaa tarjolla oli yllätys, sillä Ukraina oli varustanut meridroonit raskailla konekivääreillä ja automaattitähtäyksellä.

SBU:n kaappaaman radioliikenteen perusteella helikopterit vaurioituivat pahoin tulituksessa. Useiden miehistön jäsenten kerrotaan kuolleen tai haavoittuneen. Iskussa vaurioitettiin proomuja, joilla Venäjä oli siirtänyt sotilaskalustoa ja tarvikkeita vaurioituneen Krimin sillan korjaamiseksi.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti kahden Ukrainan meridroonin tuhoutuneen Krimillä varhain aamulla 6. joulukuuta.

Exclusive footage of the "Sea Baby" special operation in the Kerch Bay.

During the night of December 5-6, a @ServiceSsu maritime drone group engaged in combat with russian helicopters, aircraft, and Raptor patrol boats attempting to intercept them.

