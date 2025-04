Ukraina sai vangiksi kiinalaisia Venäjän sotilaita

Ukrainan asevoimat on ottanut sotavangiksi Venäjän asevoimissa taistelleita kiinalaisia. Kiinan kansalaisia on kaksi ja he jäivät vangiksi Donetskin seudulla, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Kiinalaisilta sotilailta löytyi kiinalaiset henkilöllisyystodistukset sekä maksukortit. Kiinan kansalaiset ovat nyt Ukrainan turvallisuuspalvelun hallussa ja asiaan kuuluvat kuulustelut ja muut tutkintatoimet käynnissä.

Zelenskyin mukaan Ukrainalla on tiedossa, että Venäjän asevoimissa taistelee enemmänkin kiinalaisia.

– Olen kehottanut Ukrainan ulkoministeriä ottamaan välittömästi yhteyttä Pekingiin ja selvittämään, miten Kiina aikoo vastata tähän, Zelenskyi kirjoittaa.

Se että Venäjä osallistaa hyökkäyssotaan suoraan tai epäsuorasti muita valtioita on merkki siitä, että se aikoo tehdä kaikkea muuta kuin lopettaa sodan. Zelenskyin mukaan Vladimir Putin etsii tapoja jatkaa taistelua.

Aiemmin Venäjä on lainannut ainakin 10 000 sotilasta Pohjois-Koreasta. Heitäkin on jäänyt Ukrainan vangeiksi. Lisäksi Venäjän riveissä taistelee vapaaehtoisina varmaan yhtä monen kansalaisuuden edustajia kuin Ukrainankin vapaaehtoisjoukoissa.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025