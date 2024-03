Ukrainan dronet mullistivat sodan merellä – Evp-kenraali: Venäjä tulee jäljessä

Ukraina on aiheuttanut Venäjän Mustanmeren laivastolle mittavia tappioita meridroneilla.

Australian asevoimien kenraalimajurin (evp.), sotatutkija Mick Ryanin mukaan dronet ovat mullistaneet merellä käytävän sodan. Tästä syystä lännen laivastojen on hänen mukaansa vauhditettava tutkimuksia ja investointeja näihin asejärjestelmiin.

– Vaikka monet maat voivat rakentaa suuria sota-aluksia, melkein jokainen maa voi rakentaa näitä pienempiä ja matalan kynnyksen hyökkäysdroneja, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ryanin mukaan näiden alusten käyttämät taktiikat kehittyvät jatkuvasti. Ja tässä Venäjä ei hänen mukaansa ole pysynyt perässä.

– Tietysti he ovat tehneet joitakin muutoksia, mutta he näyttävät olevan Ukrainaa jäljessä sopeutumissyklissä, joka liittyy miehittämättömiin hyökkäysaluksiin. Tämä voi muuttua.

Ukrainan operaatioista voi Ryanin mukaan oppia paljon. Meridronet eivät hänen mukaansa koskaan korvaa suuria sota-aluksia, mutta niistä voidaan hyötyä täydentävinä aseina merisodankäynnissä.

– Olennaista on, että nämä Ukrainan operaatiot eivät ole hopealuoteja, mutta ne osoittavat sen, että Ukraina ei hyväksy kertomusta sodan umpikujasta. Se iskee yhä Venäjään missä tahansa ja milloin vain, kun se voi saavuttaa operatiivisia, strategisia ja poliittisia tavoitteita.

