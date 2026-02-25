Tuhkarokko yli nelinkertaistui USA:ssa, nämä taudit voivat palata seuraavaksi

Yhdysvalloissa on tämän vuoden alusta lukien todettu jo liki 1000 tuhkarokkotapausta, mikä on yli nelinkertaisesti verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) oli viime perjantaihin mennessä vahvistanut 982 tapausta.

Koko vuoden 2025 aikana tapauksia tuli tietoon 2276. Epidemian keskus on Etelä-Carolinassa, jossa on vahvistettu yli 960 tapausta.

Entinen CDC:n tutkija, epidemiologi Amira Roess sanoo Washington D.C:n metropolialueella toimivan George Mason -yliopiston haastattelussa, että tauti leviää edelleen eri puolilla Yhdysvaltoja, eikä epidemia vaikuta hidastuvan. Yhdysvallat saattaa näin ollen menettää statuksensa maana, josta tuhkarokko on hävitetty.

Roess toteaa, että kaikkein tärkein asia on rokottaminen ja ensisijaisesti MPR-rokote, jonka kaksi annosta antaa elinikäisen suojan.

Kun viime vuonna Texasissa kaksi rokottamatonta lasta kuoli tuhkarokkoon, paikalla vieraillut, rokotekriitikkona tunnettu terveysministeri Robert F. Kennedykin suositti perheille lasten rokottamista.

– Tuhkarokosta johtuvat sairaalahoidot ja kuolemat ovat ehkäistävissä. Meillä on rokote, jonka on toistuvasti osoitettu olevan sekä tehokas että turvallinen. Hyvä uutinen on, että suurin osa yhdysvaltalaisista on jo rokotettu ja useimmat vanhemmat haluavat rokottaa lapsensa. Pienet rokotusvastaiset ryhmät kuitenkin ruokkivat tätä epidemiaa, joka sairastuttaa ja tappaa pääasiassa rokottamattomia, Roess sanoo.

Hänen mukaansa epidemian pysäyttäminen rokottamalla olisi nyt äärimmäisen tärkeää monestakin syystä.

– Jos tuhkarokon annetaan levitä hallitsemattomasti, on olemassa vakava riski, että virus muuntuu tavalla, joka heikentää rokotteen tehoa.

Lisäksi immuunipuutteiset henkilöt, kuten esimerkiksi syöpää, diabetesta tai sydänsairautta sairastavat ovat alttiita sairastua tautiin vakavasti. Tuhkarokkoon ei ole täsmälääkettä, vaan hoito on oireenmukaista.

Time-lehti toteaa, että rokotusohjelman muutosten vuoksi tuhkarokko on vain yksi monista rokotteilla ehkäistävistä taudeista, joille avataan ovi takaisin yhteiskuntaan. Kun rokotekattavuus ja sitä kautta laumasuoja laskee, vanhempien on varauduttava lasten kasvaviin tautiriskeihin.

Aiemmin tänä vuonna Robert F. Kennedy määräsi CDC:n muuttamaan kuuden rokotteen luokitusta liittovaltion rokotusohjelmassa: virasto enää suosittele niitä lapsille rutiinina. Samaan aikaan viranomaiset ja myös presidentti Donald Trump, ovat vakuuttaneet, että vanhemmat voivat yhä halutessaan saada rokotukset lapsilleen.

Esimerkiksi hepatiitti A ei enää kierrä Yhdysvalloissa yhtä laajasti rutiinirokotusten ansiosta. Ohjelmamuutosten myötä hepatiitti A -rokotetta suositellaan enää lapsille, jotka matkustavat tiettyihin maihin. Kun rokotuskattavuus laskee, hepatiitti A -tartunnat lapsilla lisääntyvät. Tauti voi aiheuttaa maksan vajaatoimintaa ja jopa kuoleman, Time muistuttaa artikkelissaan.

Uusitun ohjelman mukaan rotavirus-, influenssa-, hepatiitti A-, hepatiitti B- ja meningokokkirokotteita suositellaan vain “yhteisen kliinisen päätöksenteon” pohjalta. Kyseessä on epämääräinen termi, jota ei aiemmin ole laajasti käytetty rokotteiden kohdalla. Käytännössä se siirtää vastuuta rokotuspäätöksistä aiempaa enemmän perheille ja heidän käyttämilleen lääkäreille.

Kauanko vakuutus korvaa?

Luokituksia ei perustettu uusimpaan tiettoon, vaan verrokkimaaksi valittiin yksinkertaisesti maa, jonka ohjelmassa on rokotteita vähiten – mikä tässä tapauksessa oli Tanska.

Time-lehden mukaan mysteeriksi jäi, miksi juuri Tanska, joka on paljon pienempi maa ja jossa on maksuton terveydenhuolto, valittiin vertailukohdaksi. Esimerkiksi sitä, että aivokalvontulehdusta aiheuttava meningokokkitartunta tappaa 10–15 sadasta sairastuneesta tai että 90 prosentille vastasyntyneistä, jotka saavat hepatiitti B -tartunnan, kehittyy krooninen maksasairaus, ei otettu suosituksissa huomioon.

Uudistettua ohjelmaa puolustaessaan liittovaltion viranomaiset ovat korostaneet, että vakuutusyhtiöt kattavat yhä rokotteet, joita ei enää yleisesti suositella. Näin ei välttämättä ole kuitenkaan pitkään.

Useimmat suuret sairausvakuuttajat ovat Yhdysvalloissa luvanneet, että ne kattavat vuoden 2026 loppuun saakka kaikki aiemman rokotusohjelman rokotteet ilman lisäkustannuksia. Mitä sen jälkeen tapahtuu, ei tiedetä.

Toivoa asiaan tuo se, että vaarallisten tartuntatautien ehkäiseminen lapsilla on kustannustehokasta, minkä vuoksi vakuutusyhtiöt saattavat jatkaa rokotteiden korvaamista. Ennen rotaviruksen massarokotuksia Yhdysvalloissa yli 200000 lasta vietiin vuosittain päivystykseen ja 55000–70000 lasta joutui sairaalaan vakavan oksentelun, ripulin ja kuivumisen vuoksi. Rutiinirokotus tätä infektiota vastaan vähensi terveydenhuoltokustannuksia Yhdysvalloissa yli miljardilla dollarilla vuosina 2008–2013.

Vakuutusyhtiöt keskittyvät kuitenkin taloudelliseen tulokseensa, ja ilman lakisääteisiä velvoitteita ne saattavat palata omavastuuosuuksien perimiseen rokotteista.

Epäselvää on myös se, mitten käy liittovaltion Vaccines for Children -ohjelmalle, joka on taannut rokotteet alivakuutetuille ja vähävaraisten perheiden lapsille. Vuonna 2020 syntyneistä yhdysvaltalaislapsista yli puolet oli oikeutettu saamaan rokotteensa maksutta ohjelman kautta. On mahdollista, että ohjelma alkaa vähentää sellaisten rokotteiden hankintaa, joita ei enää suositella rutiinina otettaviksi.