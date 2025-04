USA:n terveysministeri myönsi, että rokote tehoaa

Jo toinen lapsi on kuollut Texasin osavaltiota riivaavan tuhkarokkoepidemian johdosta. Viimeisen viikon aikana tartuntojen määrä on kasvanut yli 60:lla, ja sunnuntaina tartuntaluku oli Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan jo 488. Tartuntoja on alkanut ilmetä myös naapuriosavaltioissa kuten New Mexicossa ja Kansasissa.

Tiistaina tuhkarokon aiheuttamiin komplikaatioihin kuollut lapsi oli kahdeksanvuotias, muutoin perusterve tyttö. Helmikuussa texasilaisessa uskonnollisessa mennoniittiyhdyskunnassa kuoli kuusivuotias tyttö, ja maaliskuussa New Mexicossa aikuinen mies. Yhtäkään näistä kolmesta kuolleesta ei ollut rokotettu tuhkarokkoa vastaan suojaavalla MPR-rokotteella.

Kuluvan vuoden aikana tuhkarokkotartuntoja on ilmennyt Yhdysvalloissa CNN:n tartuntakartan mukaan 607. Tartuntoja on todettu 21 osavaltiossa, ja noin 70 prosenttia niistä on ilmennyt alle 20-vuotiailla.

Tuhkarokko on yksi kaikkein herkimmin tarttuvista virustaudeista. Se tarttuu herkästi ilmateitse, minkä vuoksi yhden sairastuneen altistamien määrä voi olla hyvin suuri. Saadakseen tartunnan ei tarvitse olla edes suorassa kontaktissa tartuttavan henkilön kanssa.

Useat lääkärit ja lääkäritaustaiset ovat Yhdysvalloissa kohdistaneet painetta Donald Trumpin hallinnon terveysministeri Robert F. Kennedy Jr:iin. Kennedy on aiemmin itse levittänyt vääriä väitteitä tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan kehitellystä MPR-yhdistelmärokotteesta ja väittänyt, että tuhkarokkoa voitaisiin hoitaa kalanmaksaöljyllä.

MPR-rokote, englanniksi MMR, kuuluu lasten rokotusohjelmaan suuressa osassa maailmaa, myös Suomessa.

Sunnuntaina Robert F. Kennedy Jr. matkusti Texasiin tapaamaan sairastuneiden ja menehtyneiden perheitä. Myöhään sunnuntai-iltana viestipalvelu X:ssa julkaisemassaan päivityksessä terveysministeri julkaisi tuoreimmat tartuntaluvut: 642 tartuntaa 22 osavaltiossa, joista Texasissa 499. Kennedy Jr. muistutti määränneensä Yhdysvaltain terveysvirasto CDC:n tehostamaan torjuntatoimia ja tukemaan Texasin paikallista terveydenhuoltoa varhain maaliskuussa. Yllättäen aiemmin rokotekriittisenä tunnettua Kennedy Jr. myönsi sen, minkä muut jo tiesivät:

– Tehokkain keino estää tuhkarokon leviämistä on MPR-rokote, Kennedy Jr. kirjoitti.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 6, 2025