Tuhannen kapinallisen väijytys – kuva kertoo Wagnerin nöyryytyksestä

Malin tuaregi-kapinalliset väittivät surmanneensa kymmeniä Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmän taistelijoita väijytyksessä lähellä Algerian rajaa.

Wagnerin sotilaiden sanotaan kulkeneen alueella saattueessa Malin asevoimien sotilaiden kanssa. Kapinalliset saivat hyökkäyksessä haltuunsa useita ajoneuvoja ja vaurioittivat sitä suojannutta helikopteria.

Ukraina kertoo toimittaneensa tiedustelutietoja ja muuta avustusta iskun tehneille kapinallisille. Ainakin 20 Wagner-taistelija sai surmansa ja 15 jäi vangiksi. Muiden lähteiden mukaan kaatuneita olisi jopa 80. Hiekkamyrskyssä toteutettuun väijytykseen osallistui tuhat kapinallista.

Iskua on kuvailtu Venäjällä ammattimaiseksi.

– Joukkomme murskasivat vihollisen kolonnat, kapinallisten tiedottaja sanoi Times-lehden mukaan.

Kyiv Post -lehti on julkaissut Ukrainan puolustushallinnolta saamansa kuvan, jossa tuaregi-kapinalliset poseeraavat Ukrainan lipun kanssa taistelun jälkeen.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n edustajan mukaan kapinalliset saivat tarvittavia tietoja iskussa ”venäläisiä sotarikollisia” vastaan. Hänen mukaansa lisää yksityiskohtia julkaistaan myöhemmin.

Wagnerin palkkasoturit ovat suojanneet monia Afrikan itsevaltaisia johtajia ja päässeet siitä hyvästä käsiksi luonnonvaroihin, joista saaduilla tuloilla on rahoitettu Kremlin hyökkäyssotaa Ukrainassa.

EXCLUSIVE: Rebels in Mali Display Ukrainian Flag After Wagner Defeat

Kyiv Post obtained an exclusive photo of Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after defeating Wagner mercenaries over the weekend.https://t.co/yIbm0tPXnM

— KyivPost (@KyivPost) July 29, 2024