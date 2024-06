Tshetsheenijohtaja varoittaa hyökkäyksestä Suomeen – ”imperiumi yrittää laajentua”

Tshetshenian pakolaishallituksen johtaja Ahmed Zakajevin mukaan Ukrainan sota on jatkumoa Tshetshenian ensimmäiselle sodalle vuosina 1994–1997.

– Olen vakuuttunut siitä, että jos kansainvälinen yhteisö olisi reagoinut asianmukaisesti Tshetshenian kansan kokemiin traagisiin tapahtumiin vuonna 1994 Venäjän hyökätessä, maailma olisi nyt täysin erilainen emmekä olisi nykyisten ongelmien edessä, Zakajev sanoo virolaisen uutissivusto Delfin haastattelussa.

– Ukrainalaisten kokemaa tragediaa vertailen Tshetshenian tapahtumiin myös siksi, että se osoittaa jälleen kerran sen, että Venäjä ei pysähdy. Venäjän ja minkä tahansa muun imperiumin olemassaolon syy on jatkaa ryöstösotia, hän jatkaa.

Britanniassa maanpaossa oleva 65-vuotias Zakajev johtaa tunnustamatonta Itshkerian tshetsheenitasavaltaa. Venäjä on julistanut separatistijohtajan etsintäkuulutetuksi ja syyttää häntä muun muassa osallistumisesta terrori-iskuihin.

Zakajevin mukaan Ukrainan kohtalo määrittää suoraan Tshetshenian ja Venäjän naapurimaiden tulevaisuuden.

– Ideologia, jonka pohjalta (Vladimir) Putin on hallinnut venäläistä yhteiskuntaa viimeiset 25 vuotta, vahvistaa vain sen, että imperiumi ei ole romahtanut vaan se elää ja yrittää laajentua. Se yrittää laajentaa vaikutusvaltaansa Venäjän imperiumin ja Neuvostoliiton aiemmin miehittämiin maihin, Zakajev varoittaa.

– Meille on erittäin tärkeää, että eurooppalaiset yhteiskunnat ymmärtävät sen, että Tshetsheniaa seurasi Georgia ja Ukraina. Jos emme nyt pysäytä Venäjää Ukrainassa, seuraavina tulevat Liettua, Latvia, Viro, Puola ja Suomi. Tästä minulla ei ole epäilystäkään, hän toteaa.

Maanpaossa elävä tshetsheenijohtaja kiittelee Euroopan maita ja Yhdysvaltoja Ukrainalle annetusta tuesta.

– Eurooppa on todella herännyt ja alkanut ymmärtää, että Venäjän seuraavat uhrit voivat olla muut Euroopan maat. Herääminen on tapahtunut suurelta osin Liettuan, Latvian, Viron, Puolan ja Suomen ansiosta. Nämä maat ymmärtävät, että he saattavat olla Venäjän aggressiivisen sodan seuraavia uhreja. He ymmärsivät tämän ja saivat koko Euroopan unionin tukemaan Ukrainaa, ja amerikkalaiset ymmärsivät, että jos Ukraina menetetään nyt, muut maat seuraavat perässä, Zakajev sanoo.

”Pahan ruumiillistuma”

Tshetsheniaa tällä hetkellä hallitseva Ramzan Kadyrovin sairastelusta on liikkunut huhuja. Ahmed Zakajev ei ole kovin kiinnostunut Kadyrovista, jota hän pitää vain Kremlin kätyrinä.

– Kadyrovin kohtalolla ei todellakaan ole mitään tekemistä Tshetshenian tulevaisuuden kanssa. Venäläiset ovat miehittäneet maamme. Jokaisella miehitetyllä maalla on aina omat petturinsa. Teillä oli, ja meillä on myös Kadyrovin muodossa, hän viittaa Neuvostoliiton Viron miehitykseen.

– Hänelle annettiin yksinkertaisesti rajoittamaton valta tehdä pahaa, jotta tshetsheenit tukahdutetaan, Zakajev toteaa.

Hän sanoo, että Kadyrov on täysin riippuvainen Venäjän diktaattori Vladimir Putinista.

– Kadyrov on pahan ruumiillistuma, jonka takana Putin seisoo. Hänen kohtalonsa riippuu suoraan Venäjän tilanteesta. Heti kun Putin on poissa, Kadyrov-kysymys ratkaistaan ​​muutamassa päivässä. Hänellä ei todellakaan ole keinoja säilyttää valtaansa Tshetsheniassa, vaikka se saattaa tällä hetkellä näyttää rajattomalta, Zakajev toteaa.

– Monilla on sellainen käsitys, että Kadyrov on onnistunut tukahduttamaan tshetsheenit ja olemme lakanneet olemasta kansakunta, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

