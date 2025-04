Milloin Kiina aloittaa tositoimet? Evp-kenraali avaa Pekingin aikeita Taiwanista

Sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan kommentoi X-palvelussa Kiinan tällä viikolla suorittamaa suurta sotaharjoitusta Taiwanin ympärillä.

Taiwanin kysymys aiheuttaa jännitteitä, ja tilanne Taiwaninsalmessa on kireä. Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan

Ryan analysoi, mitä Kiinan asevoimat pyrki saavuttamaan viimeisimmällä sotaharjoituksellaan ja mitä siitä voidaan oppia.

– Näillä toimilla on useita tavoitteita Kiinan näkökulmasta. He testaavat esikuntien yhteissuunnittelua ja eri puolustushaarojen (maa-, meri- ja ilmavoimat sekä ohjusjoukot) kykyjen yhdistämistä. Samalla normalisoidaan laajamittaista sotilaallista toimintaa Taiwanin ympärillä ja testataan uusia asejärjestelmiä. Tällä tavalla Kiina pyrkii harhauttamaan ja peittämään todelliset aikeensa, Ryan sanoo.

Tämän kaltaiset toimet tarjoavat myös Taiwanin, USA:n ja muiden maiden asevoimille paremman käsityksen Kiinan asevoimien puolustushaarojen yhteistoimintaoperaatioiden tasosta ja siitä, miten ohjusjoukot, kyber- ja info-operaatiot sekä logistiikka tuodaan mukaan maa-, meri- ja ilmataistelutoimintaan. Samalla voidaan seurata, miten hyvin Kiinan asevoimat oppii ja sopeutuu.

– Kiinan asevoimien kyvykkyys (eri puolustushaarojen) yhteistoimintaoperaatioissa kasvaa koko ajan.

– Suuri kysymys on se, milloin kiinalaiset saattavat päättää olosuhteiden olevan oikeat muuttaakseen yhden näistä Taiwanin ympärillä järjestettävistä sotaharjoituksista tositoimiksi.

This week, China conducted Exercise Strait Thunder 2025A. I have just published a special assessment of this lightning military activity, what the People’s Liberation Army (PLA) sought to achieve and what we might learn from it. 1/5 🧵 pic.twitter.com/0ezagakBMt

