Marco Rubio: USA:a ei naruteta ikuisten neuvotteluiden loukkuun

Näkemykset siitä, että Moskova jarruttaa tulitaukosopimusta, ovat voimistuneet.

Presidentti Donald Trump ei tule kompastumaan ikuisten neuvottelujen loukkuun Venäjän kanssa, ilmoitti Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Naton ulkoministerikokouksessa.

Rubion mukaan Yhdysvallat pystyy pian sanomaan, onko Venäjä tosissaan Ukrainan rauhan suhteen.

– Kyse on joistain viikoista.

– Me emme jatka tätä loputtomiin. Meillä on tietty aika, jonka odotamme. Haluamme nähdä tänä aikana, ovatko he valmiita rauhaan vai eivät. Ja tuo aika on täyttymässä, Rubio sanoi The Telegraphin mukaan.

Hän ei suostunut määrittelemään päivämäärää, jolloin Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitäisi viimeistään allekirjoittaa sopimus, mutta Rubion mukaan Trumpin kärsivällisyys alkaa loppua. USA voi vastata Venäjälle pakotteiden tiukennuksilla, kongressi työskentelee tämän eteen jo.

– Lähetämme viestimme Moskovaan ja toivomme, että he ovat valmiit rauhaan.

Nato-johtajat ovat aiemmin vaatineet, että Putinille annettaisiin takaraja rauhansopimukselle, jonka jälkeen hyökkääjälle koituisi seurauksia.

Telegraph on analysoinut myös Venäjän drone-iskuja Ukrainaan talven aikana.

Sen jälkeen, kun neuvottelut alkoivat USA:n johdolla helmikuun puolessa välissä, Venäjä teki tehnyt 30 päivän aikana yli 4770 lennokki-iskua Ukrainaan, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 30 päivän jaksolla.