Tšernobylia uhkaa uusi katastrofi: Radioaktiivista pölyä voi pelmahtaa ilmaan

Venäjän viimevuotinen droneisku vaurioitti Tšernobylin uutta suojarakennetta pahasti. Myös sen sisällä olevan vanhan sarkofagin hallittu purkaminen on vaarantunut sodan takia, kertoo Greenpeace Ukraina.

Raportin on kirjoittanut insinööri Eric Schmieman, joka on työskennellyt Tšernobylissä vuosien ajan uuden suojarakennelman suunnittelussa ja rakentamisessa.

– Ihmisten on lähes mahdotonta käsittää, kuinka tappavat olosuhteet sarkofagin sisällä vallitsevat. Siellä on tonneittain erittäin radioaktiivista ydinpolttoainetta, pölyä ja romua. Kollegani ja minä tutkimme vuosien ajan Tšernobylin nelosreaktorin raunioita. Suunnittelimme ja rakensimme uuden suojarakennelman suojelemaan ympäristöä sekä Ukrainan ja Euroopan ihmisiä. On kiireellistä tehdä kaikki mahdollinen, jotta laitoksen kriittisiä toimintoja saataisiin palautettua mahdollisimman paljon, hän sanoo Greenpeacen tiedotteessa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) arvioi joulukuussa, että Venäjän droneisku heikensi uuden suojan teräsrakennetta siten, ettei se enää estä säteilyä. Radioaktiivista säteilyä voisi siis vapautua, jos suojan sisällä oleva sarkofagi romahtaa. Siksi uusi suojakuori olisi asiantuntijoiden mukaan kiireellistä korjata.

Greenpeace kertoo, että Ukraina ja kansainväliset lahjoittajamaat ovat sopineet neljän vuoden aikataulusta uuden suojakuoren vaurioiden tutkimiselle ja korjaamiselle. Järjestön mukaan sotaolot tekevät suurten teknisten töiden aloittamisesta kuitenkin erittäin vaikeaa.

Greenpeace Ukrainan vanhempi ydinasioiden asiantuntija Shaun Burnie sanoo tiedotteessa, että vuoden 1986 ydinonnettomuuden radioaktiiviset vaarat eivät ole kadonneet mihinkään.

– Venäjän droneisku on lisännyt riskiä, että sarkofagi romahtaa ennen kuin se ehditään purkaa huolellisesti. Greenpeacen viesti on yksinkertainen: Tšernobyliin kohdistuneesta hyökkäyksestä on rangaistava, myös asettamalla Venäjän ydinyhtiö Rosatomille mahdollisimman kovat pakotteet, hän sanoo.

Greenpeace aikoo toimittaa raporttinsa Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirastolle riippumattomana näyttönä Venäjän sotarikoksista.