Tšekki haluaa tuottaa taistelukoneita Ukrainan kanssa

Tšekin presidentti Petr Pavel puhui Kiovan vierailunsa aikana maiden välisen sotilasyhteistyön tiivistämisestä, joka sisältäisi myös teknologian siirtoa. Yksi mainituista projekteista on tšekkiläisen Aero Vodochody L-259 -kevytmonitoimihävittäjän yhteistuotanto.

Vaikka yhteistuotannon aloittaminen ei olekaan mikään akuutti ratkaisu Ukrainan hävittäjätarpeeseen, Ukrainan osaaminen lentokonetuotannossa on kuitenkin tunnettua ja on alkanut herättää kiinnostusta ulkomailla. Turkki ehti jo tekemään ensimmäiset sopimukset Ukrainan kanssa droonien osavalmistuksesta, mutta Tšekki on tarjoamassa mahdollisesti jotain vielä suurempaa ja merkittävämpää.

On tietenkin olemassa vaara, että yhteistyö jää paperin tasolle, koska L-259-hävittäjää esiteltiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2018 Farnborough’n ilmailunäyttelyssä eikä projekti ole tiettävästi edennyt vielä edes prototyyppiin saakka. Toisaalta L-259 on vain paranneltu versio saman valmistajan L-159A ALCA -kevythävittäjästä, joten loikka uuteen konetyyppiin ei ole välttämättä valtava. Niiden olennaisimmat erot ovat pinnan alla.

Uuden konetyypin julkaistuihin ominaisuuksiin kuuluu lasiohjaamo kaksine monitoiminäyttöineen sekä monien ominaisuuksien räätälöintiä asiakkaan toiveiden mukaan. Koneeseen luvataan muun muassa Israeli Aerospace Industriesin valmistamaa AESA-tutkaa ja heijastusnäyttöä. Koneen muukin elektroniikka tulee IAI:ltä.

Jos L-259 on ulkoisesti identtinen L-159:n kanssa, se on vain 12,7 metriä pitkä ja 8,7 metriä leveä, ja sen suihkumoottorin ilmanotto sijaitsee korkealla, jolloin se soveltuu ainakin teoriassa hoitamattomille kiitoteille ja maantietukikohtakäyttöön. Koneen lentoaikaa voidaan pidentää optiona tarjottavalla ilmatankkausmahdollisuudella. Lentoonlähtöpainoltaan 8-tonninen L-259 pystyy kantamaan 2 300 kilogrammaa aseita ja säiliöitä. Koneen huippunopeus on 936 km/h ja taistelusäde 790 kilometriä.

Tietämättä sitä, miten paljon Pavelin julkistus on edeltänyt keskustelua ukrainalaisviranomaisten kanssa, L-259 on ainakin potentiaalisesti Ukrainan ilmavoimia kiinnostava konetyyppi. Aeron valmistama suihkuharjoituskone L-39 on ollut Ukrainan ilmavoimien lentokoulutuksen selkäranka jo vuodesta 1992 saakka. Yhteensä 46:lla käytössä olevalla koneella on myös ajoittain pidetty hävittäjälentäjien lentoharjoittelun määrää siedettävällä tasolla, kun puolustushaaran budjetissa ei ole riittänyt varaa harjoitteluun hävittäjillä.