Ukraina teki kolme sopimusta uuden sukupolven aseista

Ukrainan strategisen teollisuuden ministeri Oleksandr Kamyshin tiedotti Telegramissa vappuaattona allekirjoittaneensa kolme sopimusta turkkilaisen Baykarin kanssa ukrainalaisen teollisuuden puolesta. Hän ei kertonut sopimusten sisällöstä muuta kuin että ne antavat Ukrainalle sekä vientituloja että uuden sukupolven aseita.

Vientitulojen suhteen yksi todennäköisimmistä sopimuksen kohteista ovat ukrainalaiset Ivchenko-Progress AI-450S- ja Motor Sich MS-500V -potkuriturbiinimoottorit Bayraktar Akıncı -lennokkeihin sekä Ivchenko-Progress AI-322F -ohivirtausmoottorit miehittämättömiin Bayraktar Kızılelma -hävittäjiin.

Mainittuihin uuden sukupolven aseisiin voivat sisältyä edellä mainitut Akıncı- ja Kızılelma-lennokit mutta myös esimerkiksi TB2:n aseistukseen integroitava tuliterä Kemankeş-miniristeilyohjus.

Koska Akıncı on jo massatuotannossa ja Turkin asevoimien käytössä, se olisi realistisesti toimitettavissa Ukrainalle lyhyehköllä toimitusajalla. Se on huomattavasti TB2:ta suurempi ja raskaampi lennokki, jonka aseistuskin painii aivan eri sarjassa. Siihen kuuluu muun muassa yhdysvaltalaisia JDAM-ER-täsmäpommeja vastaava 500 kilogramman KGK-83-täsmäpommi, joka pystyy tuhoamaan myös liikkuvia maaleja jopa 100 kilometrin päästä. Pommin kantama on korkealta laukaistuna 110 kilometriä ja matalalta 35 kilometriä.

Vielä merkittävämpi Akıncın kaukovaikutusase on SOM-J-häiveristeilyohjus, joka pystyy kantamaan 140 kilogramman räjähdekärjen aina 275 kilometrin päähän. Koska Azerbaidžan hankki SOM-J-ohjuksia jo vuonna 2018, se täytyy olla integroitavissa myös MiG-29- tai Suhoi Su-25-koneisiin, jotka kuuluvat Ukrainankin ilmavoimien kalustoon.

Kızılelma-hävittäjän mahdolliset toimitukset olisivat pidemmässä puussa, koska sen sarjatuotanto alkaa vasta ensi vuonna.

Ilmataisteluaseistuksellakin varustettava hävittäjälennokki olisi silti potentiaalisesti tehokas ase Ukrainan ilmapuolustukseen ainakin Shahed 136 -vaanivia aseita ja risteilyohjuksia vastaan. Lyhyen toimitusajan uuden sukupolven aseisiin kuuluisi myös Kemankeş-miniohjus , joka painaa vain 30 kiloa, mutta lentää yli 200 kilometriä. Sen kuuden kilon räjähdekärki soveltuu suojaamattomiin maaleihin, kuten tutkiin, viestintäasemiin, elektronisen sodankäynnin kalustoon ja polttoainesäiliöihin.

TB2:een integroituna se olisi suoraan käyttöön otettavissa Ukrainassa ja tekisi mahdolliseksi lennokin käytön kauempana Venäjän hävittäjä- ja ilmatorjuntaohjusuhasta.