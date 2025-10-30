Totuus Vladimir Putinin tuomiopäivän aseesta: Tyrmättiin jo Neuvostoliitossa

Venäjän ydinkäyttöinen ja ydinaseistettu Poseidon-jättiläistorpedo nousi jälleen otsikoihin diktaattori Vladimir Putinin todettua, että asetta on testattu onnistuneesti. Hieman aiemmin Putin väitti asevoimien kokeilleen myös ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta.

Verkkouutiset on kertonut testeistä muun muassa tässä jutussa.

Poseidonin pitäisi venäläisväitteiden mukaan edetä itsenäisesti veden alla kohdealueelle, räjähtää vihollisen rannikolla ja aiheuttaa massiivinen radioaktiivinen tsunami.

Venäjän strategisten aseiden asiantuntija Pavel Podvig toteaa tämän olevan hyvä hetki muistaa, että Poseidonin väitetty toimintaperiaate tyrmättiin jo Neuvostoliiton aikaan.

– Ajatusta tsunamin kaltaisten aaltojen käyttämisestä rannikkokohteiden tuhoamiseen selvitettiin Neuvostoliitossa. Jokaisessa tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, ettei se toimi. Eräässä koko ideaa kutsuttiin ”absurdiksi”.

Jopa Neuvostoliiton ydinaseen isänä tunnettu ydinfyysikko Andrei Saharov oli kiinnostunut konseptista. Hän yritti tiettävästi keksiä jonkinlaista käyttökohdetta erittäin suurille ydinpommeille.

Podvigin mukaan Saharov ei kuitenkaan tehnyt minkäänlaisia laskelmia.

– Porukka laivaston tutkimuslaitoksissa teki, ja he havaitsivat, että aalto laantuu nopeasti.

Sekä Poseidon että Burevestnik ovat Vladimir Putinin niin kutsuttuja ”ihmeaseita”. Diktaattori esitteli niitä tulikivenkatkuisessa puheessa vuonna 2018. Aseita on markkinoitu virallisesti ydinsodan niin sanotun toisen iskun aseina ja vastauksena länsimaisiin ja etenkin amerikkalaisiin ohjuspuolustusjärjestelmiin.

Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Moskovan kiihtyvä ydinaseretoriikka superaseineen kielii lähinnä Venäjän asevoimien tavanomaisten kykyjen heikkoudesta ja huonoista suorituksista Ukrainassa. Kreml on historiallisesti turvautunut ydinasesapelin kalisteluun aina kun se on kokenut asemansa sotilaallisesti heikoksi.

Molempia Putinin suitsuttamista aseista pidetään sotilasasiantuntijoiden piirissä epäkäytännöllisinä ja turhina.

