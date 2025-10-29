Ensin jättiohjus, nyt ”tuomiopäivän torpedo”: Venäjä kiirehtii uusien aseiden esittelemistä

Mediatietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on väittänyt asevoimien testanneen ydinkäyttöistä, autonomista Poseidon-torpedoa. Jotkut ovat kutsuneet laitetta ”tuomiopäivän torpedoksi”. Asiasta kertovan Komsomolskaja Pravdan mukaan laitteella on käytännössä rajaton kantama, ja se pystyy liikkumaan yli 1 000 metrin syvyydessä jopa 200 km/h nopeudella.

— Ensimmäistä kertaa onnistuimme paitsi laukaisemaan sen sukellusveneestä sen apumoottoria käyttäen, myös käynnistämään ydinvoimalan, joka antoi alukselle virtaa tietyn ajan. Tämä on valtava menestys, KP väittää Putinin kehuneen ja kuvailleen, että Poseidon on suurempi kuin mannertenvälinen ballistinen ydinohjus Sarmat.

Sarmat tosin on maalta laukaistava, Poseidon vedestä. Poseidonin tuhovoiman on arvioitu kohdistuvan erityisesti rannikoille, sillä vedenalainen ydinräjähdys voisi aiheuttaa vaikkapa tsunamin ja rannikkojen saastumisen.

Edeltävänä viikonloppuna Venäjä ilmoitti, että ydinkäyttöinen risteilyohjus Burevestnik on valmis ja lensi testilennollaan 14 000 kilometriä. Vaikka Venäjä pyrki jättämään julkisuudessa käsityksen, että Burevestnik on uusi ”tuomiopäivän ihmease”, se ei todellisuudessa ole muuta kuin uusi alisooninen risteilyohjus.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Burevestnik-uutisesta, että Yhdysvallat testaa uusia aseita koko ajan ja että maailman parhaat ydinsukellusveneet ovat Yhdysvaltojen ja ne ovat Venäjän rannikoiden lähellä.

Todellisuudessa Venäjä ryhtyi esittelemään uutuuttaan jo syksyllä 2015. Silloin koodinimellä Status-6 tunnettu ase vilahti asiakirjoissa, jotka näkyivät valtiotelevision tv-lähetyksessä venäläiskenraalin kädessä kun Putin ja kenraalit pitivät kokousta Sotšissa. Yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet olivat vain alle kaksi viikkoa aiemmin jakaneet The New York Timesille julkaistavaksi tietoa, että Venäjä pyrkii kehittämään vedenalaista, sukellusveneestä laukaistavaa ydinlatausta.

Poseidonin ”valmistumisessa” juuri nyt Burevestnikin jälkeen voi olla nytkin kyse.