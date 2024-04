Valtava vedenalainen ydinase – tämä on Kremlin Poseidon-supertorpedo

Venäjä on kehittänyt vuosien ajan Poseidon-nimistä autonomista ydinasetorpedoa, jonka väitetään väistävän nykyisin käytössä olevia vastatoimia.

Asiantuntijoiden mukaan se voi antaa Kremlille uuden tavan iskeä rannikkokaupunkeja ja sotilastukikohtia vastaan. Poseidon on määrä siirtää sukellusveneiden arsenaaliin, mutta siihen liittyvät yksityiskohdat ovat pitkälti hämärän peitossa.

Propagandassa siitä on levitetty tahallista misinformaatiota. Massiivista asejärjestelmää on kehitetty 2010-luvun alusta lähtien.

– Tavoitteena on selvästi näyttää, että he ovat edelleen ensiluokkainen ydinasevalta, Center for Arms Control and Non-Proliferation -järjestön asiantuntija John Erath sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli Poseidonin vuonna 2018. Se määriteltiin miehittämättömäksi vedenalaiseksi ajoneuvoksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kutsui sitä mannertenväliseksi ja ydinkäyttöiseksi autonomiseksi torpedoksi, joka pystyy ohjautumaan kohteeseen ilman ulkopuolista ohjausta laukaisun jälkeen. Osa tutkijoista uskoo, että Poseidonin itsenäistä ohjauskykyä on liioiteltu rajusti.

Vedenalainen asejärjestelmä voidaan varustaa sekä perinteisellä taistelukärjellä että ydinaseella. Ydinkärjen koosta ei ole tietoa. Kremlin propagandassa puhuttiin aluksi jopa sadasta megatonnista, mutta viime aikoina vain kahdesta megatonnista.

Venäläismediassa on väitetty, että veden alla räjähtäessään Poseidon synnyttäisi valtavan hyökyaallon, joka voisi tuhota rannikon lähellä sijaitsevia kaupunkeja. Tämäkin väite on kyseenalaistettu.

Kremlin uskotaan pitävän Poseidonia esillä peittääkseen maan asevoimien kärsimiä tappioita ja heikkoa suoriutumista Ukrainassa. Tilannetta on verrattu 1990-lukuun, jolloin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Venäjä korosti ydinaseidensa merkitystä korvatakseen puutteita perinteisissä kyvykkyyksissä.

– Tämä pätee nykyäänkin. Putin pelkää ehkä eniten Naton ylivoimaa perinteisessä sotilasvoimassa, CSIS-ajatuspajan tutkija Heather Williams toteaa.