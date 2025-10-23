Verkkouutiset

Kreml Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

Tiukka arvio: Valta murenee Vladimir Putinin jalkojen alta

Mika Aaltolan mukaan luja tuki Ukrainalle edistää rauhan syntyä.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) kommentoi X-palvelussa Venäjän toimia Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa.

– Venäjä toistaa vanhaa näytelmäänsä, vaatimuksia juurisyistä, “etupiiristä”. Venäjän on kuihtuva imperiumi, joka takertuu epätoivoisesti laajentumishakuiseen menneisyyteensä. Se on kuin nurkkaan ahdistettu rotta, joka järsii itseään loukusta. Nyt ydinkortilla itseään Budapestiin pakottaen, hän toteaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin valvoi henkilökohtaisesti laajamittaista ydinasevoimien harjoitusta videoyhteyden kautta tiistaina.

USA:n presidentti Donald Trumpin oli tarkoitus tavata pian Putin Unkarin Budapestissä, mutta tapaamisen kerrotaan peruuntuneen.

Mika Aaltola korostaa Venäjän joukkojen kärsimiä kovia tappioita Ukrainan rintamalla.

– Putinin armeija vuotaa pahasti verta. Se uhraa kyynisesti vähemmistöalueiden nuoria pelkkinä kertakäyttöisinä sotilaina, jotta yskivä sotakone pysyisi pystyssä. Rintama ei liiku, ja syvällä Venäjällä räjähtelee, hän sanoo viitaten Ukrainan asevoimien lennokki- ja ohjusiskuihin.

Kreml on väläytellyt ydinaseidensa käyttöä useasti Ukrainan sodan aikana.

– Venäjän tämän päivän ydinuhkailu ovat epätoivoisen vallan viimeisiä temppuja. Todellinen rauha ei synny alistumisesta imperialismille, vaan lujasta tuesta Ukrainalle. Venäjän ydin on jo murtumassa, kun Putin joutuu heiluttamaan ydinasekorttia. Valta on murenemassa Putinin jalkojen alta, Aaltola toteaa.

– Siksi meidän on huolehdittava, että sen epätoivoiset viimeiset teot eivät roisku rajojemme ylitse tulevina kahtena vuonna.

