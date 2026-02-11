Tilastokeskus suunnittelee rajuja leikkauksia, 140 työpaikkaa vaarassa

Tilastokeskus suunnittelee toimintojensa supistamista. Syynä ovat Tilastokeskuksen määrärahoihin kohdistuvat leikkaukset.

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan sen henkilöstömäärä on supistumassa 740 henkilöstötyövuodesta noin 600 henkilötyövuoteen. Supistusten myötä Tilastokeskus tulee arvioimaan uudelleen tilastotuotantoaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Julkaisemme nyt listan tilastoista, joiden supistamista tai lakkauttamista tarkastelemme parhaillaan. Käymme neuvotteluja tilastojen käyttäjien kanssa ja tietomme tarkentuvat neuvotteluiden edetessä maaliskuun aikana. Huhtikuussa avaamme lausuntokierroksen muutoksista ja teemme lopulliset päätökset lakkautettavista ja supistettavista tilastoista syksyllä 2026. Vaikutukset näkyvät vuodesta 2027 alkaen, kertoo tilasto- ja tietopalveluista vastaava ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko tiedotteessa.

Tilastokeskuksen tilastotuotantoa on karsittu jo vuoden 2024 aikana. Silloin myös muutettiin joidenkin tilastojen julkaisuaikatauluja sekä supistettiin julkaistavia tietosisältöjä. Samaan aikaan meneillään on ollut mittavat tuottavuutta parantavat investoinnit, mutta niiden vaikutukset eivät Tilastokeskuksen mukaan riitä korvaamaan määrärahojen supistumista.

Nyt käynnistyneessä tarkastelussa on mukana pääasiassa kotimaisiin tarpeisiin tuotettavia, säännöllisesti julkaistavia tilastoja kuten teollisuuden uudet tilaukset, koulutustilastoja, liikennetilastoja, rikostilastot, kiinteistöjen kustannusindeksit ja vaalitilastot.

Tilastotuotannon lisäksi leikkaukset vaikuttavat Tilastokeskuksen tuottamiin maksullisiin palveluihin ja rekisteritutkimuksessa tarvittavien tutkimusaineistojen saatavuuteen. Tältä osin analyysit ovat vielä kesken.

– Pyrimme kaikilla mahdollisilla tavoilla vähentämään budjettileikkausten vaikutuksia tilastoihin ja palveluihimme. Teemme yhteistyötä sidosryhmien ja tiedonkäyttäjien kanssa ratkaisujen löytämiseksi, Ylä-Jarkko sanoo.

Tilastokeskus etsii parhaillaan vaihtoehtoisia rahoitusmalleja tilastojen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että osa tilastoista voitaisiin pelastaa erillisrahoituksella, kuten aiemmin on tehty esimerkiksi kulttuuritilaston ja paikallishallinnon palkkatilastojen kohdalla.

– Selvitämme parhaillaan myös leikkausten vaikutuksia EU:n vaatimaan lakisääteiseen tilastotuotantoon. Pyrimme turvaamaan EU-tilastojen tuotannon, mutta henkilöstövähennykset tulevat todennäköisesti ainakin viivästyttämään niiden julkaisemista. Tiedotamme näistä erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin, Ylä-Jarkko toteaa.

Nämä tilastot ovat vaarassa kadota

Tilastokeskuksen mukaan seuraavat tilastot ovat lakkautusuhan alla:

Asunto-osakeyhtiöiden talous

Asuntojen vuokrat

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja

Maarakennuskustannusindeksi

Kansantalouden tuottavuusmittarit

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Teollisuuden uudet tilaukset

Yritystukitilasto

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutuksen keskeyttäminen

Opintojen kulku

Oppimisen tuki

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Työtaistelutilasto

Väestöennuste

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset

Ulosottovelalliset

Velkajärjestelyt

Vaalitilastot (aluevaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit)

Kauppalaivasto

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvokanta

Tietilasto

Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa (kokeellinen tilasto)

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit (kokeellinen tilasto)

Kuolleet viikoittain (kokeellinen tilasto)

Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka (kokeellinen tilasto)

Perinnöt ja lahjat (kokeellinen tilasto)

Poimintoja videosisällöistämme

Riistaonnettomuudet (kokeellinen tilasto)

Tulorekisterin palkat ja palkkiot (kokeellinen tilasto)

Toimitilojen hintaindeksi (kokeellinen tilasto)

Väestöryhmittäinen inflaatio (kokeellinen tilasto)

Yrityskaupat (kokeellinen tilasto)

Sopeutustarkastelujen kohteena olevat tilastot:

Ansiotasoindeksi

Energian hinnat

Mainos - sisältö jatkuu alla

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Tieliikenneonnettomuudet

Tuotannon suhdannekuvaaja