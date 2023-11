Tiedustelupäällikkö: Näin venäläisvakoojien aktiivisuus näkyy Virossa

Viron sotilastiedustelun uusi päällikkö Ants Kiviselg arvioi RBC-Ukraine-kanavan haastattelussa Ukrainan vastahyökkäyksen tilannetta hyvin vaikeaksi. Venäjällä on ollut paljon aikaa vahvistaa puolustuslinjojaan ja joillakin alueilla heillä on ilmaherruus.

Kiviselg toteaa, että Krimin vapauttaminen ja miehittäjän häätäminen tietyiltä alueilta tulee olemaan haastavaa. Samalla hän kuitenkin kuvailee Ukrainan asevoimien työtä taistelukentällä erinomaiseksi, vaikka lisäapu hävittäjien ja täsmäaseiden muodossa olisi tarpeen.

Kysymykseen siitä, riittääkö Donetsk ja Luhansk Venäjälle, Kiviselg vastaa, että kyse on miehittäjälle opportunismista.

– Jos on mahdollisuus saavuttaa lisää alueita, he tarttuvat siihen. Mutta toistaiseksi venäläiset ovat keskittäneet suuria joukkoja Luhanskin ja Donetskin alueille. Pitää myös todeta, että talvesta tulee ukrainalaisille vaikea. Venäjä jatkaa siviili- ja kriittisen infrastruktuurin iskujaan viedäkseen ukrainalaisilta sähköt.

Venäjän tiedusteluaktiivisuus on Kiviselgin mukaan lisääntynyt Virossa hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja karkotuksia on tehty useita, pääsääntöisesti Venäjän suurlähetystön henkilökunnasta.

– Uskomme, että venäläisagenttien määrä muissa maissa on laskussa. He yrittävät löytää muita keinoja hankkia tietoa. Puola otti keväällä kiinni 14 vakoojaa, joiden tehtävänä oli seurata paljonko aseistusta Puola antaa Ukrainalle, Kiviselg toteaa.

Hänen mukaansa venäläisvakoojia Virossa kiinnostaa millaista ase- ja ammusapua Virosta lähetetään Ukrainaan, miten asevoimia koulutetaan ja mitä Naton henkilöstö tekee.

Venäjän kalustosta Kiviselg arvioi, että käytettävissä on edelleen valtava määrä, noin 3000 panssarivaunua ja 12000 panssaroitua miehistön kuljetusajoneuvoa. Varastossa on tiedustelupäällikön mukaan myös merkittävä arsenaali ammuksia ja uusia pystytään tällä hetkellä tekemään noin 1,5 miljoonan kappaleen kuukausitahdilla, kun tehtaat pyörivät tauotta.

– Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi ballistisia ohjuksia.

– Niitä he eivät pysty tuottamaan samoissa määrin. Haasteita on myös tykistöjärjestelmien kanssa, vaikka niitä pyritään korjaamaan kuntoon.

Sotilaskoneita Venäjä ei Kiviselgin mukaan ole menettänyt kuin vähän ja sen ilmavoimat on säilyttänyt kyvykkyytensä. Haluamiaan ohjuksia hyökkääjä ei kuitenkaan Kiviselgin tiedon mukaan ole saanut hankittua.

– He yrittävät löytää eri reittejä saada lisää aseistusta. Pohjois-Korea on yksi heidän kumppaneitaan, mutta meillä ei ole tietoa, että [Venäjä] olisi saanut ballistisia ohjuksia, sanoo Kiviselg ja jatkaa, että toistaiseksi Pohjois-Korean toimitukset näyttäisivät keskittyvän tykistönammuksiin.

RBC:n mukaan Venäjällä on kiinalaisia Mavic-lennokkeja. Kiviselg huomauttaa, että osaa varustuksesta voi ostaa muualtakin kuin suoraan valmistajalta ja Venäjä on toiminut niin monen maan kanssa, että kaikkien toimitusreittien tukkiminen on mahdotonta.

– Venäjä kiertää pakotteita kaikin mahdollisin tavoin.

Kiviselgin mukaan Vladimir Putinin vuonna 2021 julistama tavoite palauttaa vuoden 1997 rajat sekä estää Natoa laajentumasta pätee edelleen.

– Emme näe, että hänen suunnitelmansa olisivat muuttuneet.

– Uskon, että hän haluaa laittaa turvallisuusarkkitehtuurin Euroopassa uusiksi. Venäjä halua laajentaa valtapiiriään ja voimistaa sitä. Venäjän silmissä pienemmillä mailla ei pitäisi olla sananvaltaa asioihin, Kiviselg sanoo.

Tiedustelupäälliköllä on myös varsin pessimistinen arvio siitä, voisiko valta vaihtua Venäjällä. Hän huomauttaa, että vaikka eliitin ja tavallisen kansan parissa on varmasti paljon niitä, jotka ovat tyytymättömiä tilanteeseen, kaikki kynnelle kykenevät ovat lähteneet ja Venäjällä ei käytännössä ole oppositiota.

– Olisin mielelläni väärässä, mutta valitettavasti tällä hetkellä en näe tilanteen muuttuvan.