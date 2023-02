Tiedustelujohtaja: Ukrainan vastahyökkäyksen painopiste on etelässä

Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja Vadim Skibitskyi sanoo maan asevoimien olevan valmis merkittävään vastahyökkäykseen kevään aikana.

Hän sanoo Funke-median haastattelussa, että eräs hyökkäyksen strategisista tavoitteista olisi estää Venäjän pääsy Krimin niemimaalle. Tämä käytännössä edellyttäisi etenemistä Asovanmeren rannalle ja Kertshinsalmen sillan tuhoamista.

Tiedustelujohtajan mukaan operaation ajoitus riippuu useista tekijöistä, kuten länsimaisista asetoimituksista.

– Pyrimme iskemään kiilan Venäjän rintamaan etelässä – Krimin ja Venäjän välille, Vadim Skibitskyi totesi Deutsche Wellen mukaan.

Mahdollisten uusien hyökkäysten laajempana tavoitteena on vapauttaa kaikki miehitetyt Ukrainan alueet. Skibitskyin mukaan lähtökohtana on kansainvälisesti tunnustetut vuoden 1991 rajat.

Maan asevoimat ei sulje pois mahdollisuutta iskeä Belgorodin alueelle Venäjälle.

– Ukrainaa vastaan tehdyt hyökkäykset tehdään sieltä käsin. Tämä uhkaa esimerkiksi Harkovaa, Vadim Skibitskyi totesi.

