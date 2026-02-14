Tiedustelujohtaja: Kremlillä on synkkä tavoite Ukrainassa

Venäjä teki viime viikolla ennätysmäärän ilmaiskuja, jotka kohdistettiin Ukrainan energiainfrastruktuuriin hyötyäkseen kylmästä säästä, sanoi Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtaja eversti Ants Kiviselg.

– Viime viikolla Venäjän hyökkäykset Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin olivat voimakkaampia kuin kolmena edellisenä viikkona, sanoi eversti Kiviselg tämän perjantain puolustusministeriön lehdistötilaisuudessa, ERR:n mukaan.

– Vaikka viimeisten kolmen viikon aikana on laukaistu keskimäärin 1 000–1 100 droonia ja 25–70 ohjusta viikossa, viime viikolla nämä luvut osittain ylitettiin, kun laukaistiin 1 400 droonia ja 60 erilaista ohjusta, hän selitti.

Venäjä on helmikuussa tähän mennessä jo tehnyt kaksi suurta ilmaiskua, joihin on käytetty kerrallaan yli 400 asetta, eversti lisäsi.

– Toisin sanoen, Venäjä on tehostanut ilmaiskujaan Ukrainaa vastaan, erityisesti tänä kylmänä vuodenaikana, saavuttaakseen maksimaalisen tehon tuhoamalla sen energiainfrastruktuurin, Kiviselg sanoi ja täsmensi, että hyökkäyksiä Ukrainan infrastruktuuriin on tehty lähes kaikilla maan eri alueilla.

– Venäjän päättäväisyyttä aiheuttaa humanitaarinen katastrofi Ukrainassa kuvaa se, että Hersonin lämpövoimalaan on hyökätty neljä kertaa pelkästään helmikuussa, vaikka Hersonin kaupunki ei ole tällä hetkellä aktiivinen taistelualue, eversti selitti.

Venäjän ilmaiskujen vuoksi Harkivin alueella on julistettu hätätila, ja sähkökatkokset ovat vaikuttaneet myös moniin Kiovan alueisiin viime viikon aikana. Epäsuotuisat sääolosuhteet ovat myös pahentaneet tilannetta maassa, ja Kiovassa ja Odessassa on ollut suuria sähkökatkoksia, eversti sanoi.

Hieman optimistisemmin Kiviselg huomautti, että Kiovan kriittinen infrastruktuuri on jo vaihdettu vaihtoehtoisiin energialähteisiin, ja Ukraina on myös onnistunut ampumaan alas yhä enemmän venäläisiä drooneja omilla torjuntahävittäjillään.

Ukrainassa odotetaan lähitulevaisuudessa leudompaa säätä, jonka pitäisi helpottaa tilannetta jonkin verran, Kiviselg totesi.