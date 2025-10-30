Tiedätkö, mikä on avoin valokuitu? Vain joka kolmas osaa vastata

Suuri enemmistö suomalaisista ei tiedä, mitä avoin valokuitu tarkoittaa. Asia ilmenee valokuituja rakentavan Globalconnectin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vastauksista selviää, että vain joka kolmas (32 prosenttia) suomalaisista tietää, mitä avoimella valokuidulla tarkoitetaan. Vastaajista 41 prosentti ilmoitti, ettei tunne asiaa. 27 prosenttia oli asiasta epävarma.

Suomeen rakennetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia valokuituinfrastuktuuria ja Traficomin mukaan valokuituverkko oli syyskuun 2024 lopussa saatavilla jo 68 prosentissa Suomen kotitalouksista.

Globalconnectin Suomen toimitusjohtaja Helena Bergstrand pitää tuloksia huolestuttavina, sillä valokuituliittymien avoimuus vaikuttaa suoraan kuluttajan mahdollisuuksiin vaihtaa internetin palveluntarjoajaa.

– Nyt rakennetaan kovaa vauhtia valokuituinfrastruktuuria, ja moni kotitalous pohtii liittymää. On tärkeää ymmärtää, että avoimen verkon ansiosta asiakas voi valita haluamansa palveluntarjoajan, kun taas suljetussa verkossa on kiinni yhdessä palveluntarjoajassa, Bergstrand sanoo tiedotteessa.

Globalconnect on yksi Suomessa toimivista valokuituyhteyksien rakentajista, joka on avannut verkkonsa. Markkinoilla on kuitenkin edelleen useita toimijoita, jotka eivät toimi avoimen valokuidun -periaatteella. Bergstrand kannustaa myös muita markkinoilla olevia valokuituverkon rakentajia Suomessa avaamaan verkkonsa. Lisäksi hän toivoo, että internet-palveluntarjoajat näkisivät avoimen verkon tarjoamat mahdollisuudet ja ryhtyisivät tarjoamaan palvelujaan kuituverkossa.

– Kun kuluttajat tulevat tietoisiksi liittymätyyppien eroista, uskon, että tämä lisää myös rakentajien painetta siirtyä avoimiin verkkoihin. Kilpailu ei kuitenkaan avoimessakaan verkossa toimi, eikä sen tuomia hyötyjä saavuteta, jos internetin palveluntarjoajat rajoittuvat toimimaan vain yhden, vaikkakin periaatteessa teknisesti avoimen verkon sisällä, Bergstrand korostaa.

Globalconnectin tilaaman kyselyn toteutti Syno International verkkopaneelissa kesällä 2025. Siihen vastasi tuhat Suomessa asuvaa 18–80-vuotiasta ja otos oli väestöä demografisesti edustava.