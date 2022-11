THL:n lausunnot – ”sekoilua vai harhaanjohtamista?”

Huippututkija Tuuli Lappalainen arvostelee Twitterissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausuntoja koronakuolleisuudesta.

Hän viittaa Ilta-Sanomien uutiseen, jonka mukaan Suomen koronakuolleisuus näyttää olleen kesällä ja varsinkin syksyllä selvästi EU:n keskitason yläpuolella. THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen sanoo kuitenkin IS:lle, että tilastot antavat väärän kuvan koronakuolleisuudesta.

– Se on kaikki harhaa. Siellä on puolet ihan muuta kuolemaa, systeemi ei vain pysty tuottamaan todellisia koronakuolleisuuslukuja, Salminen sanoo IS:ssä.

Salmisen mukaan Suomen koronakuolleisuus on EU:n keskitasolla.

Geenitutkija Tuuli Lappalainen ihmettelee THL:n lausuntojen ristiriitaisuuksia.

– Onko koronakuolleisuus korkea vai ei? THL:n Salminen antaa ymmärtää, että ei huolta. THL:n (Mika) Gissler, (Sirkka) Goebeler ja jopa (Markku) Peltonen kuitenkin puhuvat tuhansien ylikuolleisuudesta, josta suurin osa johtuu koronasta. Onko tämä sekoilua vai harhaanjohtamista? En oikeasti tiedä, Lappalainen tviittaa.

Salminen sanoo IS:ssä myös, että ”perusterveistä ihmisistä yli 99 prosenttia selviää koronasta ihan hyvin ja paranee”. Lappalainen hämmästelee myös tätä lausuntoa.

– Entä ne miljoonat suomalaiset, joilla on perussairaus!? Yksi prosentti on sitäpaitsi korkea luku; puhutaan kymmenistä tuhansista ihmisistä koko väestöä koskevassa pandemiassa. Tätä on viestitty pieleen ennenkin, hän sanoo tviitissään.

– Tästä tulee lähinnä surullinen olo. Logiikka sekä rehellinen ja vastuullinen viestintä on Suomen terveysturvaajien johdolta hukassa. Vai yritetäänkö musta selittää valkoiseksi aiempien virhearvioiden peittelemiseksi? Suomalaiset ansaitsisivat parempia asiantuntijoita.

2) "Systeemi ei vain pysty tuottamaan todellisia koronakuolleisuuslukuja". Niinpä niin. THL & co eivät ole pystyttäneet seurantamekanismeja, jotta kuolleisuuden syistä saataisiin yksiselitteinen ja ajantasainen tieto. Tämä on häpeällinen laiminlyönti eikä viikunanlehti. — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) November 28, 2022