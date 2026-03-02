Texasin uudessa joukkoampumisessa on ”viitteitä terrorismista”

Yhdysvaltojen Teksasissa sunnuntain vastaisena yönä tapahtunut ampumavälikohtaus saattoi olla terrori-isku. Näin sanoo liittovaltion poliisi (FBI). Tapaus sattui Austinissa olutterassin lähistöllä öiseen aikaan. Kaksi uhreista on kuollut ja 14 loukkaantunutta viety sairaalaan. Heistä ainakin kolmen tila on kriittinen.

Epäilty on tunnistettu 53-vuotiaaksi, Senegalissa syntyneeksi Yhdysvaltain kansalaiseksi. Hän oli asunut Yhdysvalloissa vuodesta 2000 alkaen. Epäilty kuoli poliisin luoteihin. Uutiskanava CNN:n julkaisemassa kuvassa epäillyllä on päällään huppari, jonka etumuksessa lukee ”property of Allah” (Allahin omaisuutta).

– On tietysti vielä aivan liian aikaista määrittää tarkkaa motiivia, mutta henkilöön ja hänen ajoneuvoonsa liittyen oli viitteitä, jotka viittaavat mahdolliseen terrorismiyhteyteen, sanoi FBI:n San Antonion-edustaja CNN:lle.

Epäilty aloitti ampumisen ajamalla katumaasturillaan vilkasta baarikatua ja ampumalla pistoolilla auton ikkunasta. Sitten hän pysäköi autonsa ja jatkoi jalan kiväärin kanssa.

Joukkoampumisia dokumentoivan Gun Violence Archive -sivuston perusteella isku oli 56. Yhdysvalloissa tänä vuonna tapahtuneesta joukkoampumisesta.

Ssuomessa terrorismintorjunnasta vastaava suojelupoliisi kommentoi viikonloppuna, että Iranin johtajan surmalla voi olla vaikutusta radikaaliliikehdintään Euroopassa.

– Yleisesti ottaen Lähi-idän väkivaltaisuuksilla voi olla inspiraatiovaikutusta myös Euroopassa. Esimerkiksi Gazan sota mobilisoi ja radikalisoi radikaali-islamistista ideologiaa kannattavia henkilöitä ja verkostoja, ja samankaltainen vaikutus saattaa olla myös Iranin vallanpitäjiin ja hallintoon kohdistuneilla iskuilla, sanoi viestintäjohtaja Milla Meretniemi IS:lle sunnuntaina.