Henna Virkkunen samalla listalla Donald Trumpin, paavin ja Xi Jingpingin kanssa

Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Henna Virkkunen on päässyt Time-lehden listaukseen maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hän on ainoa suomalainen sadan nimen listalla.
Muun muassa EU:n digiasioista ja turvallisuudesta vastaava Virkkunen on vaikutusvaltaisimpien johtajien listalla, jossa ovat myös esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, ulkoministeri Marco Rubio, Valkoisen talon kansliapäällikkö Susie Wiles, Kalifornian kuvernööri Gavin Nemsom, paavi Leo XIV, Kiinan presidentti Xi Jingping, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, SpaceX:n johtaja Gwynne Shotwell, atomienergiajärjestö IAEA:n pääsihteeri Rafael Grossi ja Tanskan pääministeri Mette Fredriksen.
Virkkusen ja Fredriksenin lisäksi muita Euroopan johtajia ei ole listalle valittu.
Sadan vaikutusvaltaisimman henkilön lista on luokiteltu kuuteen kategoriaan. Time on valinnut myös muun muassa vaikutusvaltaisimpia artisteja, innovaattoreita ja edelläkävijöitä. Virkkusen valinnasta listalle kertoi ensiksi Uutissuomalainen.