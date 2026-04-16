City-lehti teki jutun oikeistolaisesta hiusväristä – kuvissa Riikka Purra ja Donald Trumpin tiedottaja

City-lehti kertoo sosiaalisen median niin sanotusta ”MAGA-blondi” -keskustelusta. Naisten ulkonäköä kuvailevalla termillä viitataan huoliteltuun vaaleaan hiustyyliin, joka yhdistetään Donald Trumpin Make America Great Again -liikkeeseen ja oikeistokonservatiiviseen estetiikkaan Yhdysvalloissa.

Hiustyyli on City-lehden mukaan ”viileään taittava, tarkasti ylläpidetty blondi, jossa jokainen suortuva on paikallaan. Tyvikasvu on hallittu, sävy kirkas mutta hillitty, ja kokonaisuus huoliteltu lähes kliiniseksi”. Sosiaalisen median mukaan tyyli viestii kurinalaisuutta, varallisuutta ja konservatiivista estetiikkaa.

Lehti pohtii jutussaan, onko ilmiö levinnyt myös Suomeen. Esimerkkeinä jutussa käytetään kuvia valtiovarainministeri Riikka Purrasta (ps.) ja kansanedustaja Päivi Räsäsestä, jotka on aseteltu rinnakkain Valkoisen talon tiedottajan Karoline Leavittin ja viime syksynä ammutun konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkin vaimon Erika Kirkin kanssa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) X:ssä kommentoi juttua viestipalvelu X:ssä.

– Miksiköhän ei jutun kuvituskuviin otettu mukaan myös muita samaa hiusväriä käyttäviä, kuten Minja Koskela, Maria Ohisalo ja Sofia Virta? Olisi tuonut esille sen, että Suomessa ”ilmiö” on paljon laajempi, hän sanoo huvittuneena.