Martin Paasi: Nyt demareiden naamiot on riisuttu

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi arvostelee SDP:tä jyrkästi työntekoon liittyvistä kommenteista. Paasin mukaan puolueen linja hämärtää eroa työnteon ja tulonsiirtojen varassa elämisen välillä.

– Nyt Demareiden naamiot on riisuttu. Heille ei käy, että ”sille joka käy pienipalkkaisessakin työssä pitää jäädä enemmän käteen kuin sille, joka jää aamulla kotiin nukkumaan”, Paasi sanoo X-palvelun päivityksessään.

– Kävit töissä tai et, sinun pitää saada sama liksa, kansanedustaja summaa ironisesti SDP:n linjan.

Paasin mukaan kaikkien aikuisten olisi viimeistään nyt hyvä herätä SDP:n maailmankatsomukseen. Se on hänestä valunut aivan liian pitkälle vasemmalle.

Martin Paasi toteaa Suomen elävän veitsenterällä. Hän viittaa peruskoulun tilaan, maailman korkeimpiin kuuluvaan verotukseen ja siihen, että Suomessa eletään kulutusvelaksi.

Verkkouutiset kertoo tässä jutussa, kuinka Suomi käyttää nykyisin sopeutustoimista huolimatta sosiaaliturvaetuuksiin eniten rahaa maailmassa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomen julkinen sektori on myös OECD:n vertailun mukaan suhteessa BKT:seen EU:n suurin.

Paasi jatkaa SDP:n tilannetajun olevan tässä tilanteessa se, että ”kaikille kaikkea kunhan vaalit voitetaan”.

– Tässä ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa: joko demareiden johdon tilannetaju tosiaan on näin irrallaan todellisuudesta tai sitten he pitävät äänestäjiä tyhminä, hän lataa.

– Sanon tämän vilpittömästi: oikeistolaiseksi itsensä mieltävän ei kannata äänestää demareita. Jos et usko minua, näe hieman vaivaa ja ota itse selvää. Sen verran paljosta on kyse seuraavissa vaaleissa, Martin Paasi toteaa.

Kokoomusedustaja viittaa eduskunnassa käytyyn keskusteluun vasemmistoopposition köyhyyteen liittyvästä välikysymyksestä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi eduskunnassa, että oikeuksien rinnalla on myös velvollisuuksia ja että työttömyysturvan järjestelmän on oltava reilu myös niille, ”jotka aamulla heräävät pienipalkkaiseen työhön, kun naapuri jää nukkumaan”. Paasi on jakanut IL:n tästä löytyvän jutun, johon on kerätty ministerin lausunnon oppositiosta keräämää arvostelua.