Tekstiviesteihin tulee merkittävä muutos

Tekstiviesteihin tulee 4. toukokuuta alkaen tärkeä muutos. Sen jälkeen ainoastaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomille rekisteröityneet organisaatiot voivat lähettää tekstiviestejä siten, että niiden lähettäjänä näkyy organisaation nimi.

Mikäli lähettäjä ei ole rekisteröitynyt, lähettäjäksi on merkitty ”Tuntematon lähettäjä”.

Uudistuksen tavoitteena on torjua tekstiviestihuijauksia. Eri toimijoiden nimissä lähetetyt huijausviestit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Huijauksia on lähetetty esimerkiksi pankkien, poliisin ja muiden viranomaisten nimissä.

Muutoksella ei ole vaikutusta yksityishenkilöiden lähettämiin tekstiviesteihin.

Traficom ylläpitää listaa rekisteröidyistä tekstiviestien eli SMS-viestien lähettäjistä. Lista on nähtävissä täältä. Yritykset ja organisaatiot ovat voineet jo aiemmin suojata nimensä niin, etteivät muut tahot voi käyttää niitä lähettämissään viesteissä.

Huijauksia torjutaan järeimmillä keinoilla

Luotettavien toimijoissa esiintyneiden huijauspuheluiden lisäksi soittoja on tullut kasvavissa määrin ulkomaisista puhelinnumeroista.

Osa operaattoriyhtiöistä on ryhtynyt toimenpiteisiin huijausten kitkemiseksi, ja nykyään asiakas voi halutessaan estää ulkomaisista puhelinnumeroista tulevat soitot. Käytäntö voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia silloin, jos asiakas vastaanottaa ja soittaa puheluita ulkomaisiin numeroihin.

Teknologian kehittymisen myötä huijauspuhelut ja -viestit voivat olla hämmästyttävän aidon oloisia, eikä niitä ole helppoa tunnistaa huijauksiksi. Tietyt yksityiskohdat kuitenkin usein paljastavat, että kyse on huijauksesta.

