Älypuhelimen kuluista voi säästää 2500 euroa – käyttö ratkaisee

Suomalaiset voivat säästää jopa 76 prosenttia älypuhelinkuluistaan muuttamalla käyttötapojaan, kertoo tutkimuslaitos Fraunhofer Austrian tutkimus. Suurimmat säästöt syntyvät, kun puhelinta käytetään pidempään ja vanha laite myydään eteenpäin.

Tutkimus osoittaa, että älypuhelimen elinkaaren aikaiset valinnat vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin enemmän kuin itse ostopäätös. Kysymys ei ole niinkään siitä, minkä puhelimen ostaa, vaan siitä, kuinka pitkään sitä käyttää ja mitä laitteelle tapahtuu käytön jälkeen.

Arvostettu tutkimuslaitos tarkasteli älypuhelimen kuuden vuoden elinkaarta kolmen eri skenaarion kautta.

– Data osoittaa selvästi säästöpotentiaalin: pelkästään käyttötapojen, kuten jälleenmyynnin, pidemmän käyttöiän tai asianmukaisen kierrätyksen avulla, kuluttaja voi säästää säästää vähintään 274 euroa ja jopa 2 574 euroa, sanoo tutkimuksen teettäneen kunnostettuja laitteita myyvän Refurbedin perustaja Kilian Kaminski tiedotteessa.

Suurin yksittäinen vaikutus syntyy käyttöiän pidentämisestä ja laitteen myymisestä eteenpäin. Jo pelkkä kolmen vuoden käytön jälkeen tehty myynti ja kunnostetun laitteen hankinta voi leikata kustannuksia noin neljänneksellä. Samalla päästöt puolittuvat ja kriittisten raaka-aineiden kulutus putoaa kolmannekseen.

Jos taas puhelin vaihdetaan vuosittain, kustannukset nousevat jyrkästi. Kuudessa vuodessa kulut voivat nousta yli 3 800 euroon, kun kiertotalousmallissa ne jäävät alle tuhanteen euroon.

Myös ympäristövaikutuksissa erot ovat suuria. Vuosittain vaihtava kuluttaja aiheuttaa tutkimuksen mukaan jopa kahdeksankertaiset hiilidioksidipäästöt verrattuna kiertotalousmalliin.

Tutkija Paul Rudorf korostaa, että ratkaiseva vaihe tulee vasta valmistuksen jälkeen.

– Jokainen tuote täytyy ensin valmistaa, mikä aiheuttaa jo itsessään kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Se, mitä tapahtuu valmistuksen jälkeen, on ratkaisevaa, hän toteaa.

Suomessa käyttämättömiä puhelimia arvioidaan olevan jopa 8,6 miljoonaa. Noin kolmasosa niistä olisi edelleen kunnostettavissa, mikä kertoo merkittävästä käyttämättömästä säästö- ja kierrätyspotentiaalista.

Tutkimus tehtiin Refurbedin toimeksiannosta, ja siinä käytettiin keskimääräistä 575 euron arvoista älypuhelinta vertailupohjana. Tulokset kuvaavat tyypillistä eurooppalaista käyttöä, mutta antavat suuntaa myös suomalaisille kuluttajille.

Tulokset viittaavat siihen, että kuluttajan kannalta suurin kysymys ei ole enää laitteen hinta ostohetkellä, vaan se, kuinka monta vuotta puhelin pysyy käytössä ja palaako se lopulta kiertoon vai jääkö laatikkoon.

