Huijauspuheluita tulee etenkin kahdesta maasta – varo näitä numeroita

Suomalaisia lähestytään yhä useammin ulkomaisista numeroista tulevilla huijauspuheluilla, kertoo teleoperaattori Elisa tiedotteessaan. Yhtiön mukaan erityisesti Italian (+39) ja Espanjan (+34) suuntanumeroista on soitettu alkuvuoden aikana runsaasti Suomeen.
Elisan mukaan ilmiö on voimistunut sen jälkeen, kun suomalaisten puhelinnumeroiden väärentäminen estettiin valtakunnallisesti vuonna 2023. Huijarit ovat siirtäneet toimintaansa ulkomaisiin numeroihin.
Yhtiö toi heinäkuussa 2025 asiakkailleen mahdollisuuden estää ulkomaan numeroista tulevat puhelut. Palvelun on ottanut käyttöön jo yli 100 000 asiakasta, ja sen avulla on estetty lähes 800 000 ei-toivottua puhelua.
– Estopalvelun suosio kertoo siitä, että ulkomaannumeroista saapuvat huijauspuhelut rasittavat monen arkea. Yhä useammin halutaan varmistua, ettei näihin tule myöskään vahingossa vastanneeksi, sanoo Elisan digitaalisen turvallisuuden palveluista vastaava johtaja Eetu Prieur tiedotteessa.
Huijareiden toimintatavat ovat Elisan mukaan muuttuneet aiempaa aggressiivisemmiksi. Puheluita tehdään kampanjamaisesti, ja samaan liittymään voidaan yrittää soittaa jopa yli tuhat kertaa päivässä eri maiden numeroista.
Yhtiön havaintojen mukaan yksittäiselle asiakkaalle on voitu soittaa yhden päivän aikana yli 200 eri maan suuntanumeroista. Vilkkaimpina päivinä estopalvelu on torjunut yhteensä yli 23 000 ulkomaista huijauspuhelua.
– Huijarit ovat tehostaneet toimintaansa ja hyödyntävät robotiikkaa niin puheluiden soittamiseen kuin niihin vastaamiseen. Vasta kun uhri vastaa puhelimeen, huijari itse astuu mukaan, Prieur kertoo.
Elisa estää lisäksi automaattisesti suomalaisia numeroita kopioivat huijauspuhelut sekä niin sanotut wangiri- eli takaisinsoittohuijaukset. Ulkomaanpuheluiden esto ei vaikuta suomalaisiin +358-alkuisiin numeroihin, eikä estä tekstiviestejä tai ulkomaille soittamista.