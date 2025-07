Tekoälyä käyttävät eniten nuoret ja johtavassa asemassa olevat

Tekoälyn käyttö on edelleen vähäistä, selviää tuoreesta Suomen Yrittäjien Työelämägallupista. Vastaajista 26 prosenttia ei käytä tekoälyä lainkaan, ja 20 prosenttia kertoo hyödyntävänsä sitä vain satunnaisesti.

Päivittäisiä käyttäjiä on 16 prosenttia, joista useita kertoja päivässä tekoälyä hyödyntää yhdeksän prosenttia.

Yhteensä 37 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä tekoälyä vähintään kerran viikossa.

– Tekoälyn käyttö työelämässä tai vapaalla on edelleen harvojen käsissä. Se ei ole juurtunut osaksi suomalaisten arkea ja liiketoimintaa. Tuottavuudelle ja teknologisen kehitykselle olisi kriittistä, että tekoälyn hyödyntämisestä tulisi luonteva osa arkipäivää, sanoo digi- ja innovaatiopolitiikan asiantuntija Maria Nyroos Suomen Yrittäjistä.

Käyttö on aktiivisinta johtavassa asemassa olevien ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa, kun taas työntekijät, yrittäjät ja itsenäiset ammatinharjoittajat hyödyntävät sitä selvästi harvemmin.

– Yrittäjien osalta on vielä rutkasti kirittävää tekoälyn käyttöön, jotta se tukisi uutta ja innovatiivista yrittäjyyttä. Tekoälyn ei tule olla vain johdon ja korkeakoulutettujen väline, sillä se voi myös eriyttää työelämää.

Naiset ja miehet käyttävät tekoälyä yhtä usein. 30–44-vuotiaat käyttävät tekoälyä useimmin.

Työttömät ja yrittäjät pelkäävät tekoälyn vaikutuksia työhön

Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä aktiivisemmin tekoälyä on käytetty. Noin viidennes (19 %) arvioi, että tekoäly on tehostanut omaa työtä.

Erityisesti työttömät sekä yrittäjät ja yksityisten ammatinharjoittajat näkevät tekoälyn uhkaavan työtä.

– Jos työmarkkinoilla korostuu ajatus siitä, että tekoäly korvaa tiettyjä tehtäviä, se voi lisätä huolta etenkin niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat jo valmiiksi epävarmassa asemassa työmarkkinoilla, Nyroos sanoo.

– Lisäksi freelancerit ja yksinyrittäjät kantavat itse vastuun osaamisensa kehittämisestä ja toimeentulostaan, joten teknologian nopea kehitys voi tuntua kuormittavalta ilman selkeää tukea tai koulutusta, Nyroos sanoo.

Noin kolmannes (32 %) kokee, että tekoäly voi korvata osan nykyisistä työtehtävistä. Arvio on yleisin 30–44-vuotiailla ja johtavassa asemassa olevilla tai ylemmillä toimihenkilöillä.

– Eniten tekoälyä käyttävät ryhmät eli nuoret ja johtavassa asemassa olevat arvioivat myös muita useammin tekoälyn korvaavan nykyisiä työtehtäviä. Tämä kertoo, että tekoälyä käyttämällä ymmärrys sen mahdollisuuksista syvenee, Nyroos sanoo.

Vain joka viides on saanut tekoälykoulutusta

Hieman useampi kuin joka viides (21 %) on saanut koulutusta tekoälyn hyödyntämiseen omassa työssä. Näin on ollut erityisesti johtavassa asemassa olevilla ja ylemmillä toimihenkilöillä.

Tekoälykoulutusta on järjestetty useimmin kunnissa tai niiden yhtiöissä ja valtiolla ja kaiken kaikkiaan isoimmissa organisaatioissa.

– Koulutukseen kannattaa panostaa erityisesti pienissä työyhteisöissä ja yksittäisten työntekijöiden tasolla, jotta tekoälyn mahdollistamat tuottavuushyödyt leviäisivät laajemmin ja tasaisemmin työelämässä, Nyroos sanoo.

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 5. – 11.6.2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.