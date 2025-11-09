Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tekoäly voi auttaa lentäjiä välttämään ilmakuoppia. AFP / LEHTIKUVA / MARIO TAMA

Tekoäly voi tehdä lentomatkustamisesta vähemmän kuoppaista

Lentoyhtiön mukaan tekoäly on vähentänyt ilmakuoppien keskelle joutuvien lentojen määrää.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ilmakuopat voivat tehdä lentomatkustamisesta tuskallista, mutta tulevaisuudessa lentoyhtiöt voivat käyttää tekoälyä pahimpien kuoppien välttämiseen. Asiasta kertoo Euronews.

Vaikka lentomatkustaminen on sinällään turvallista, ovat ilmakuopat suurin vammojen aiheuttaja lentokoneissa. Yhdysvaltojen ilmailuviraston FAA:n mukaan vuosien 2009 ja 2021 välillä 146 matkustajaa ja miehistön jäsentä loukkaantui vakavasti ilmakuoppien takia.

Lentomatkustaminen on myös kuoppaisampaa kuin ennen. Viime vuonna Readingin yliopiston tutkijat havaitsivat, että ilmakuoppien määrä on kasvanut 55 prosenttia neljässä vuosikymmenessä. Syynä ovat lämpimämmät ilmavirtaukset, jotka muuttavat suihkuvirtausten suuntia.

– Pelkästään Yhdysvalloissa ne [ilmakuopat] maksavat lentoyhtiöille 150-500 miljoonaa dollaria (noin 134-465 miljoonaa euroa) vuosittain, Readingin yliopiston meteorologi Mark Prosser huomauttaa.

– Jokainen ylimääräinen minuutti ilmakuoppien keskellä lisää lentokoneiden kulumista ja kasvattaa loukkaantumisriskiä.

Ongelmana on, että ilmakuoppia on vaikeaa välttää. Säämallit ja -tutkat eivät tunnista pienikokoisia virtauksia, jotka aiheuttavat turbulenssia.

Ratkaisuna voi olla tekoäly, jota Emirates-lentoyhtiö kokeilee nyt ensimmäisten joukossa ilmakuoppien ennustamiseen. Uusi tekoälypohjainen järjestelmä käyttää koneoppimista, vapaaehtoisten keräämää dataa ja lentäjien raportteja ennustaakseen, missä ilmakuoppia esiintyy.

Alustavat merkit ovat lupaavia. Sellaisten lentojen määrä, jotka ovat joutuneet yllättävään ja vakavaan turbulenssiin, on vähentynyt kuluvan vuoden aikana merkittävästi.

– Vaikka olemme vielä alkuvaiheissa, näemme jo osoituksia järjestelmien mahdollisista hyödyistä, tiivistää Emiratesin apulaisjohtaja Hassan Alhammadi.

Alhammadi kuitenkin painottaa, että lentoyhtiö ei voi vielä tarjota satavarmasti ilmakuopatonta matkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)