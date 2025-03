Tekoäly ei suosittele tällaisia yrityksiä, taustalla yksi syy

Tekoäly suosittelee heikosti suurimpia yrityksiä ihmisille, jotka etsivät niistä tietoa. Asia ilmenee suomalaisen Superlinesin tekemästä selvityksestä.

Tulokset paljastavat, että generatiiviset tekoälyt kuten ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral ja Perplexity suosittelevat vain kolmea yritystä yli puolessa hakujen tuloksissa, kun tekoälychatit etsivät tietoa ja vertailevat vaihtoehtoja käyttäjien puolesta. Nämä kolme yritystä olivat Microsoft, Posti ja Karl Fazer.

Vertailussa oli mukana yhteensä 250 Suomen suurinta yritystä. Toimialoittain suosituksia saivat eniten rekrytointialustat, suuret elektroniikkaliikkeet ja päivittäistavarakaupat.

Kolme neljästä selvityksen sadasta yrityksestä saa tekoälyltä näkyvyyttä vain 0–30 prosenttia keskusteluissa eli useissa keskusteluissa tekoälypalvelu ei mainitse tiedonhakijalle kyseistä yritystä, sen tuotteita tai palveluita.

Tekoälychattien käyttö tiedonhakuun lisääntyy koko ajan. Yrityksille tekoälypalvelut avaavat uudenlaisen kilpailukentän, jossa tuotteiden ja palveluiden näkyvyys määräytyy eri tavalla kuin perinteisissä Google-hauissa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 suomalaisista 23 prosenttia käytti tekoälyä ja yleisin syy oli tiedonhaku. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 17 prosenttia aikuisista käyttää tekoälypohjaisia chatbotteja vähintään kerran kuukaudessa etsiessään terveystietoja ja neuvoja.

Alle 30-vuotiaiden keskuudessa luku nousee 25 prosenttiin. Lokakuussa 2024 tehdyn tutkimuksen mukaan 36 prosenttia kuluttajista pitää tekoälyä hyödyllisenä työkaluna monimutkaisen vakuutustiedon ymmärtämisessä.

– Tähän asti ihmiset ovat googlanneet etsiessään tietoa ja saaneet esimerkiksi parasta perheelle sopivaa sähköautoa etsiessään listan linkkejä autovalmistajien ja vertailusivujen sivuille. Mukana on myös yritysten ostettuja mainoslinkkejä näkyvyyden varmistamiseksi. Tekoälypalvelut, kuten ChatGPT, toimivat toisin. Ne tarjoavat hakulöydösten lisäksi vertailuja ja selkeitä suosituksia tuotteen tai palvelun valintaan. Käyttötapa on ihmiselle luonnollisempi kuin perinteisen hakukoneen tarjoama linkkilista. Nyt yritysten on varmistettava, että niiden brändi tai tuote tulevat mainituksi tekoälyn suosituksissa. Muuten näkyvyyttä ei ole, Superlinesin toinen perustaja ja teknologiajohtaja Kimmo Ihanus kuvaa tiedonhaun muuttumista tiedotteessa.

Tekoälyn suosittelemaksi pääseminen vaatii yrityksiltä uudentyyppistä optimointia, jota kutsutaan nimellä tekoälyoptimointi, generative engine optimization (GEO). GEO tarkoittaa tekoälypohjaisten hakujen ja keskustelujen optimointia eli sitä, että yrityksen nimi, tuotteet tai asiantuntemus päätyvät osaksi kielimallien suosituksia silloin, kun ihmiset kysyvät tekoälyltä neuvoa.

– Käytännössä tekoälypalvelut toimivat jo nyt yritysten asiakaspalvelijoina ja myyjinä. Jos tekoäly ei mainitse yrityksen tuotetta tai palvelua, menee asiakas todennäköisemmin kilpailijan luo. Jotta yritykset ja niiden tarjoama pääsevät tekoälyn vastauksissa esille, pitää tekoälypalveluilla, näillä ympäri vuorokauden hereillä olevilla myyjillä, olla oikeat materiaalit käytössään, Superlinesin toimitusjohtaja ja toinen perustaja Jere Meriluoto toteaa.

Hänen mukaansa generatiiviselle tekoälylle tehty sisältö on enemmän ihmisille tehtyä sisältöä, kun viime vuosina sisältö on tuotettu pääasiassa algoritmeille hakukoneiden optimointiin (SEO).

– Tekoäly haluaakin helposti ymmärrettävää, keskustelevaa sisältöä ilman ylimääräistä höttöä. Tämän selvityksemme perusteella monilla Suomen suurimmilla yrityksillä ei välttämättä vielä ole GEO-strategiaa, mikä näkyy siinä, että “tekoälymyyjät” eivät ole niin hereillä monen kohdalla kuin voisivat olla, Meriluoto jatkaa.

LUE MYÖS:

Tekoäly mullistaa: Nämä virheet pudottavat sinut työelämän kelkasta