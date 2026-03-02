TE: Näin tavallinen palkansaaja voi kerätä 200000 euron säästöt

Tavallinen palkansaaja voi päästä 200 000 euron säästöihin kuukausittaisella sijoittamisella, kertoo Talouselämä.

Kyse ei kuitenkaan ole pikavoitoista, sillä vaurastuminen vaatii aikaa ja kurinalaisuutta. Varainhoitoyhtiö United Bankersin yksityisasiakkaiden varainhoidon johtajan Juuso Uskin mukaan ratkaisevaa on aloittaa ajoissa ja sijoittaa pääosin kansainvälisille osakemarkkinoille.

Jos sijoitusten nimellinen vuosituotto on keskimäärin kahdeksan prosenttia, 100 euron kuukausisäästöllä tavoitteeseen pääsee noin 35 vuodessa. 300 eurolla aikaa kuluu noin 22 vuotta ja 500 eurolla lähes 17 vuotta.

– On äärimmäisen tärkeä, varmaankin tärkein elementti, että sijoittaja on mukana osakemarkkinalla ja nimenomaan hyvin hajautetusti ja mieluiten globaalisti, Uski sanoo TE:lle.

Hänen mukaansa salkun ytimeksi sopivat edulliset, laajasti hajautetut indeksirahastot.

Moni kuitenkin sortuu yleiseen virheeseen, joka estää tavoitteessa onnisutmisen. Uskin mukaan yleinen virhe on painottaa liikaa Suomea, vaikka Helsingin pörssin osuus maailman markkinoista on hyvin pieni. Heilahteluja voi tasoittaa ottamalla osan varoista esimerkiksi kiinteistöihin, metsään tai korkosijoituksiin.

Kannattaa lisäksi muistaa, että alkupääoma nopeuttaa tavoitetta merkittävästi. Esimerkiksi 20 000 euron aloitussumma lyhentää säästöaikaa yli kymmenellä vuodella. Uskin mukaan tärkeintä on pysyä suunnitelmassa ja aloittaa säästäminen heti, kun se on mahdollista.

