Suomalaiset pitävät rahat tileillä – ministeri: ottakaa Ruotsista mallia

Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaavan ministeri Niklas Wykmanin mielestä Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista pääomamarkkinoiden kehittämisessä.

Ruotsin ja Suomen merkittävin ero on Wykmanin mielestä siinä, että suomalaiset säilyttävät varojaan ruotsalaisia enemmän pankkitileillä pienellä tuotolla. Samaan aikaan ruotsalaisten varoista on olennaisesti vähemmän käteisenä tai pankkitileillä.

– Melkein koko ruotsalaisten omaisuus on kiinni rahoitusmarkkinoilla, jossa ne tekevät jatkuvasti töitä ja mahdollistavat talouden sekä yritysten kasvun. Myös Suomessa ja muualla Euroopassa on paljon rahaa, mutta tärkein kysymys on, makaavatko ne tilillä vai ovatko ne rahoitusmarkkinoilla tukemassa taloutta ja yrityksiä, Wykman sanoi Nordean järjestämässä seminaarissa.

Suomen Pankin mukaan suomalaisten kotitalouksien talletukset pankkitileillä nousivat kesäkuun 2025 lopussa kaikkien aikojen ennätykseen.

– Sijoittaminen on valtavirtaistettava kansalaisten keskuudessa. Sijoittamisesta on tehtävä mahdollisimman helppoa ja siitä on puhuttava paljon, ministeri painotti.

– Kouluihin on tärkeä saada talousosaamisen opetusta, mutta sijoittamisen oppii kunnolla vain sijoittamalla. Siksi on tärkeää, että sijoittamisen aloittamisesta tehdään helppoa ja houkuttelevaa, ministeri jatkoi.

Säästäminen ja sijoittaminen tarkoittavat ruotsalaisille yhtä ja samaa asiaa, kun muualla Euroopassa ne nähdään kahtena eri asiana.

– Ajatus säästämisen ja sijoittamisen erillisyydestä pitäisi purkaa, jos halutaan edistää kansalaisten sijoittamista. Yksi yhteiskunnallisesti merkittävä keino edistää sijoittamista on Ruotsin sijoitussäästötili (ISK) tai Suomen osakesäästötili.

Suomessa osakesäästötilin kehittäminen on toistaiseksi pysähtynyt huoleen verotulojen väliaikaisista menetyksistä.

– Ruotsissa emme kokeneet suuria fiskaalisia tappioita edes lyhyellä aikavälillä. Toki verotuskin ISK-tilissä on erilainen. Suomen osakesäästötilin verotus ja malli on sellainen, että rahastojen mukaan ottaminen olisi tärkeää kotitalouksien näkökulmasta. Osakesäästötilillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys pääomien kasvattamisen ja sijoittamisen edistämisen näkökulmasta, ruotsalaisministeri toteaa.